Förderschüler rastet aus – Polizei-Einsatz an Rostocker Schule

Klassenlehrer und Leiterin der „Küstenschule“ in Rostock-Toitenwinkel sind am Dienstag von einem Schüler so massiv bedroht worden, dass sie die Beamten zur Hilfe mussten. Die Besatzung von zwei Streifenwagen klärten die Situation. Der Auslöser des Vorfalls ist bislang unklar.