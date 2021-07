Rostock

Im alten Island trafen sich die Bürger ein Mal im Jahr in Þingvellir. Unter freiem Himmel wurden die Lage der Nation besprochen, Regeln erlassen, Recht gesprochen. Und Rostocks „Ober-Wikinger“ will an diese Tradition anknüpfen: Zur Hansesail plant Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen erstmals ein zweitägiges Freiluft-Forum zur Zukunft der Hansestadt. Im Iga-Park sollen Bürger und Politik, Vereine und Wirtschaft gemeinsam diskutieren.

Vorbild ist Bornholm

Vorbild für die Aktion ist die dänische Insel Bornholm. Dort wurde die alte Tradition, sich ein Mal im Jahr zu treffen und über alles Wichtige zu sprechen, 2011 neu aufgegriffen. Seitdem findet dort das Folkemøde, ein Politik-Festival, statt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vier Tage dauert das Festival, mit dabei sind Politiker und Minister aller dänischen Parteien. Unter freiem Himmel und in Zelten begegnen sich Regierende und Regierte auf Augenhöhe. Sie erörtern Probleme, suchen gemeinsam Lösungen. Basisdemokratie, an der jährlich bis zu 25 000 Besucher teilnehmen. Was beim Folkemøde besprochen wird, landet nicht selten wenige Wochen später im Parlament zur offiziellen Abstimmung.

Madsen will Reden ohne Regeln

Schon seit Jahren diskutiert Rostocks Bürgerschaft breit über das Thema „Bürgerbeteiligung“: Wie können die Menschen stärker in Prozesse einbezogen werden? Wie kann Politik direkter werden? Alle bisherigen Ansätze – sie funktionieren allenfalls semi-gut, meint Madsen. Sei es beim Thema Buga, bei neuen Wohn- und Baugebieten oder Erschließungsmaßnahmen: Oft kommen nur jene, die ganz direkt betroffen sind. Und fast immer geht es nur um dieses eine spezielle Thema.

Madsen will das ändern: „Wir müssen etwas Neues wagen, eine neue und viele offener Form.“ Und dafür will er sich das Folkemøde zum Vorbild nehmen. Dort gibt es nämlich nur wenige Regeln: Große Vorträge von Experten – eine Seltenheit. Steife Podien mit einem Publikum in starren Sitzreihen – Fehlanzeige. Beim Folkemøde sitzen die Spitzen der dänischen Politik auch mal mit ihren Bürgern auf dem Rasen und diskutieren völlig frei. „So kommen viele neue, wichtige und gute Ideen zusammen. Es ist ein Dialog auf Augenhöhe.“

Die kleinen und großen Sorgen

Madsen will von den Menschen hören, wo die sprichwörtliche Schuh drückt. Wo sehen sie Probleme? Wo wünschen sich etwas? Was bewegt sie und wie können Politik und Verwaltung die Stadt lebenswerter machen? Das kann durchaus auch mal das „ganz kleine“ Problem, das Schlagloch im Gehweg vor dem Haus etwa, sein. „Das Folkemøde ist der erste große Baustein unseres Projektes ,Smile City‘“, sagt der Oberbürgermeister.

„Gemeinsam glücklich leben - Rostock 2030“ sei, so Madsen die Überschrift über allem: „Wenn wir eine Stadt wollen, in der alle Menschen so glücklich wie möglich sind, brauchen wir auch Ideen von allen.“ Die Stadt bietet deshalb Gesprächskreise zu den Themen Wirtschaft, Wohnen, Mobilität, Umwelt, Sozialem, Kultur, Bildung und Digitalisierung an. Auch die Töchter der Hansestadt – die stadteigenen Unternehmen wie etwa die Straßenbahn AG oder die Stadtwerke – sollen ebenfalls dabei sein und ihren Kunden zuhören.

Ein Volksfest mit Politik

Damit beim Folkemøde auch jene Rostocker dabei sind, die bisher nicht zu regelmäßigen Besuchern von Bürgerschafts- und Gremiensitzungen gehören, will Madsen dem Ganzen eine Art „Volksfest-Charakter“ verpassen: Den das Freiluft-Zukunftsforum soll am Hansesail-Wochenende – am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr - im Iga-Park stattfinden.

Neben der Politik sind dort zum Beispiel ein Oldtimer-Treffen und Vorführungen auf der alten Bootswerft geplant. Die Spitzenclubs der Hansestadt – der FC Hansa, die Seawolves und der HC Empor – bieten für Familien ein Mitmachprogramm an. Damit Mama und Papa Zeit haben, über die Zukunft Rostocks zu reden.

Madsen rechnet im ersten Jahr noch nicht mit Tausenden Teilnehmern. „Das Ganze soll wachsen. In einigen Jahren haben wir vielleicht wirklich Tausende Menschen, die sich über Rostocks Zukunft austauschen – und danach Stars auf der Bühne sehen.“

Von Andreas Meyer