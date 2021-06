Folter-Vorwürfe gegen Rostocker Psychiatrie: So reagiert die Uni-Klinik

Rostock

Von Grundrechtsverletzungen, von „Fehlbehandlungen“ und sogar von Folter ist die Rede: Die Ärztekammer MV erhebt heftige Vorwürfe gegen die Rostocker Uni-Klinik – und hat nun sogar Strafanzeige gegen den Klinikdirektor und den Uni-Vorstand erstattet. In der Psychiatrie in Gehlsdorf soll wiederholt gegen Gesetze verstoßen worden sein.

Die Klinik weist die Vorwürfe auf das Schärfste zurück. „Es ist ja nicht das erste Mal in den letzten Jahren, dass aus dem Umfeld der Ärztekammer Verfahren bei der Staatsanwaltschaft gegen die Unimedizin ausgelöst werden. Die bisherigen Verfahren allerdings haben nicht das bestätigt, was unterstellt wurde”, sagt Mathias Brodkorb, Aufsichtsratschef der Uni-Medizin.

Ärztekammer zeigt Psychiatrie an

Schon seit Monaten gibt es zwischen der Uni-Medizin auf der einen Seite und der Ärztekammer auf der anderen Streit um die Psychiatrie. Mitte November waren Vertreter der Ärztekammer – unter ihnen der Präsident Andreas Crusius und auch der Grünen-Spitzenkandidat Harald Terpe – mit Vertretern der Stadt zu einer unangekündigten Kontrolle in Gehlsdorf angerückt.

Das zuständige Schweriner Gesundheitsministerium bezeichnete das Vorgehen von Cruisus und Co. nach einer Prüfung als rechtswidrig. Auch der Gesundheitsausschuss des Landtages, der sich in mehreren Sitzungen mit der umstrittenen Kontrolle befasste, konstatierte erst vergangene Woche, dass es keine ausreichende Begründung für das Vorgehen der Ärztekammer gegeben habe und alle Vorwürfe nicht belegbar seien. Doch die Kammer lässt es damit nicht auf sich beruhen, schaltet nun die Staatsanwaltschaft Rostock ein.

Beschwerden seit 2020?

In dem Schreiben an die Ermittler schreiben Crusius und seine Vorstandsmitglieder davon, dass ihnen aus „nahezu allen Bereichen“ und „verstärkt seit Mitte 2020“ Beschwerden über die Zustände in Gehlsdorf erreichen würden. Aus Schilderungen und auch aus der „Sichtung einzelner bereits vorliegender Patientenunterlagen“ schlussfolgere die Kammer, dass in der Klinik gesetzliche Vorschriften offenbar regelmäßig verletzt würden.

Unter anderem zweifelt die Ärztekammer an, dass jeder Mediziner in der Psychiatrie die strengen Voraussetzungen für die Behandlung von Menschen in psychischen Ausnahmesituationen erfülle. Und: Crusius und der Vorstand sehen Anhaltspunkte dafür, dass Menschen rechtswidrig – also ohne richterliche Anordnung - fixiert wurden. Die in Gehlsdorf praktizierte Fixierung käme nach Kriterien der Vereinten Nationen einer Folter gleich.

Belege für die Anschuldigungen nennt die Ärztekammer in ihrer Anzeige nicht. Auch auf Nachfrage per Kurznachricht nennt Crusius keine konkreten Verstöße und Sachverhalte.

Uni-Vorstand will zurückschlagen

„Wenn es Beschwerden über die Psychiatrie gibt – warum lässt die Ärztekammer sie uns nicht auch mal zukommen?“, fragt der Vorstandschef der größten Klinik im Land, Prof. Dr. Christian Schmidt. Ihm sei jedenfalls von „gehäuften Beschwerden“ nichts bekannt. „Wir haben ein Beschwerdemanagement, das jährlich rund 100 Eingaben bearbeitet - nicht mal ein Prozent stammt von Patienten oder Angehörigen aus der Psychiatrie“, so Schmidt. Nach OZ-Informationen überlegen die Verantwortlichen der Uni-Medizin, ob sie ihrerseits gegen Crusius und die Ärztekammer vorgehen – weil sie eine Verleumdungskampagne hinter all dem vermuten.

Schmidt sagt dazu nur allgemein: „Wir werden über das Thema im Vorstand sprechen. Erst vor wenigen Wochen hat die professionelle Besuchskommission die Psychiatrie besucht – und keinerlei Beanstandungen gemeldet.“ Und weiter: „Als Vorstand ist es unsere Aufgabe, auf die Einhaltung von Recht und Gesetz in der Universitätsmedizin zu achten. Aber ebenso müssen wir unsere Mitarbeiter vor ungerechtfertigten Anschuldigungen schützen.“

Schmidt: Fixierungen sind selten

Den Mitarbeitern der Psychiatrie aber „Folter“ zu unterstellen – das sei „im höchsten Maße unfair“: „Wer sich so äußert, verkennt die Arbeit in einer solchen Einrichtung.“ Ja, es komme immer mal wieder auch zu Fixierungen. „Wird beispielsweise ein Patient eingeliefert, der unter massivem Drogeneinfluss steht und gewalttätig reagiert, kann das Fixieren nötig sein. Ein Beruhigungsmittel können wir dann erst verabreichen, wenn klar ist, welche Substanzen der Patient genommen hat. Alles andere wäre fahrlässig“, erklärt Schmidt.

In fast allen Fällen werde vorher zudem ein Richter konsultiert, der diese Maßnahmen „absegnen“ muss. „Natürlich kann es auch mal vorkommen, dass wir etwa nachts erst handeln müssen – und die Maßnahme dann dem Gericht vorlegen. Ja, das ist so“, sagt Schmidt.

Aufsichtsrat fordert Entschuldigung

Der Chef-Aufseher der Uni-Klinik, Mathias Brodkorb, fordert für den Fall, dass die Anzeige keine stichhaltigen Verfehlungen zu Tage fördert, bereits eine Entschuldigung von Crusius: „Nach Angaben der Stadt habe ich bisher keinen Anhaltspunkt dafür, dass die jüngst erhobenen Vorwürfe zutreffend sind. Ich gehe daher davon aus, dass auch dieses Verfahren entsprechend ausgehen wird. Für diesen Fall würde ich mir eine öffentliche Entschuldigung wünschen. Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ist für die Betroffenen eine hohe emotionale Belastung.”

Von Andreas Meyer