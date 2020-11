Forschung in Warnemünde: Warum der Klimawandel in MV erst später ankommt

Warnemünde

Wie haben sich die Klimaerwärmungen der Vergangenheit auf die Erde ausgewirkt? Dieser Frage ist ein internationales Geologen-Team um den Warnemünder Forscher Markus Czymzik am Beispiel des Schwarzen Meeres nachgegangen. Sie haben sich eine Klimaerwärmung vor ca. 41 000 Jahren, anhand von Sedimentkernen und einer aufwendigen Analyse, angesehen. Ihr Ergebnis widerlegt eine lange geltende Annahme und lässt auch einen Ausblick auf die Auswirkungen der derzeitigen klimatischen Erwärmung auf die Ostseeregion zu.

Seit 2007 befindet sich ein Sedimentbohrkern aus dem Schwarzen Meer in einem Lager in Rostock-Marienehe. „Damit konnte ich meine Idee endlich weiterverfolgen“, erzählt Czymzik. Er ist seit zwei Jahren am Leibnitz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde tätig.

Anzeige

Eine erfolgreiche Spinnerei

Doch bereits seit acht Jahren versucht er eine Methode, die man zuvor lediglich auf Eisbohrkerne angewandt hat, auch auf Sedimentkerne zu übertragen. „Erst haben wir nur rumgesponnen, in Seen und Teichen die Methode an Sedimentkernen probiert. Und zu unserer Überraschung war dies wirklich möglich.“

Dabei geht es um den Nachweis von Beryllium 10 – ein Element, das sich in der Erdatmosphäre befindet und über Niederschlag auf den Boden gelangt. „Das ist ein globaler Signalgeber, dessen Konzentration sowohl in Grönland als auch auf dem Rest der Erde zu unterschiedlichen Zeiten gleich verteilt ist.“

IOW-Forscher Markus Czymzik hatte eine Idee, mit der er nun eine lange geltende Annahme zum Klimawandel widerlegen konnte. Quelle: IOW

Überraschende Ergebnisse

Durch den Nachweis des Elements in Sedimentbohrkernen war es den Forschern nun möglich, die Kerne aus Grönland und dem Schwarzen Meer auf jeweilig zeitgleiche klimatische Veränderungen zu untersuchen. „Wie in einem Daumenkino konnten wir uns an verschiedenen Indikatoren ansehen, wie sich die Umwelt damals verändert hat.“

Und ihr Ergebnis überrascht: Denn während die Forschung lange davon ausgegangen ist, dass ein Großteil der klimatischen Veränderungen weltweit synchron verlaufen, beweisen die Ergebnisse der Warnemünder Forscher, dass dies nicht der Fall ist. „Wir können zwar belegen, dass es zeitgleich zu den abrupten Klimaschwankungen in Grönland vor 41 000 Jahren zu weniger strengen Wintern am Schwarzen Meer gekommen ist, doch das sind nur kleine Veränderungen, die man erkennen konnte.“

190 Jahre später...

Wirklich starke klimatische Veränderungen zeigten sich erst etwa 190 Jahre später an dem knapp 5000 Kilometer von Grönland entfernten Meer. „Wir konnten etwa eine sehr starke Zunahme von Niederschlägen und deutliche Temperaturanstiege nachweisen, die mehrere hundert Jahre angehalten haben“, sagt Czymzik.

Der Grund für die Verschleppung der klimatischen Veränderungen? „Die Ozeane sind träge und bevor sich deren Erwärmung auf alle Weltmeere überträgt, braucht es eine Weile. Denn erst nach der Erwärmung eines Meeres reagiert die atmosphärische Zirkulation – erst dann kommt es zu Veränderungen von Temperatur und Niederschlägen“, sagt Czymzik.

Fakten zur aktuellen Forschung Die aktuelle Studie ist im Rahmen einer Zusammenarbeit des Leibnitz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), dem Helmholtz-Zentrum Potsdam (GFZ), der Universität Lund und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich ( ETH) entstanden. Vom IOW waren die Wissenschaftler Helge Arz, Antje Wegwerth und Olaf Dellwig beteiligt. Die Klimaerwärmung von vor 41 000 Jahren, die sich die Forscher angesehen haben, bezeichnet man als das Grönland Interstadial 10 (GI10). Dabei handelt es sich um eine Zwischenwarmzeit innerhalb einer Eiszeit, die man sich mit einer kurzen Wiederbelebungsphase der Nordatlantischen Umwälzzirkulation – diese bringt warmes Wasser weit in den Norden – erklärt.

Aktuelle Forschung in der Ostsee

Aktuell forscht der gebürtige Wolfsburger mit dieser Methode an Sedimentbohrkernen aus der Ostsee. „Da schauen wir uns eine klimatische Abkühlung von vor 5500 Jahren an und auch hier ist die Verschleppung zu erkennen“ – etwa in der Form, dass die regionalen klimatischen Veränderungen in der Tiefsee erst 80 Jahre später am Sauerstoffgehalt nachgewiesen werden können.

Lesen Sie auch

Der Forscher gibt auch einen Ausblick auf die aktuellen klimatischen Veränderungen: Die Auswirkungen der aktuellen sehr abrupten Klimaerwärmung, die sich vor allem im Nordatlantik bemerkbar macht, können bei Parametern wie Niederschlag und Temperatur in Rostock und der gesamten Ostseeregion bis zu einem Jahrhundert später ankommen. „Zwar nehmen wir bereits jetzt mildere Winter und lange Trockenperioden wahr, aber die großen Veränderungen werden sich erst später zeigen.“

Helge Arz, Leiter der Sektion Marine Geologie am Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), ergänzt: „Dies zeigt uns, wie wichtig es ist, auch auf regionaler Ebene die verschiedenen Komponenten des Klimasystems genau zu betrachten, um die zeitliche und räumliche Ausbreitung der Folgen der menschengemachten Erderwärmung zu verstehen.“

Von Moritz Naumann