Forstamtsleiter für die Region Rostock warnt: „Wir stoßen an Grenzen“ 

Billenhagen

Bernhard von Finckenstein geht auf eine kahl geschlagene Fläche mitten im Billenhäger Forst zu. „Hier hat der Borkenkäfer gewütet“, sagt der Forstamtsleiter. Den betroffenen Fichten ist zum Verhängnis geworden, dass sie auf einer leichten Anhöhe mit sandigem Boden standen. Durch die hohen Temperaturen und die lang anhaltende Trockenheit im Sommer ist ihnen immer mehr Wasser entzogen worden. „Wenn die Bäume vom Borkenkäfer angegriffen werden, brauchen sie aber das Wasser, um Harz zu bilden und damit die Schädlinge abzuwehren“, erklärt der 57-Jährige. Am Ende waren die Fichten praktisch wehrlos.

Bei einer großen Pflanzaktion am 21. März sollen nun neue Bäume auf der 1,8 Hektar großen Fläche eingesetzt werden. Bürger sind zum Mitmachen eingeladen. Entstehen soll an der Stelle ein vielfältiger und naturnaher Mischwald: „Wir pflanzen Buchen und einen kleinen Anteil Douglasie, ein widerstandsfähiges Nadelholz“, sagt von Finckenstein. Am Rand sollen auch ein paar Eichen stehen. Es ist ein Beispiel dafür, wie der Wald nach und nach umgebaut wird. Dennoch ist der Forstamtsleiter tief besorgt: „Es sind nicht nur die Fichten, die unter dem Klimawandel leiden, sondern immer stärker auch die natürlich vorkommenden Baumarten.“

75 Prozent Schadholz

Das Forstamt Billenhagen ist als Aufsichtsbehörde für rund 20 000 Hektar Wald zwischen Rostock und Ribnitz-Damgarten zuständig. Gleichzeitig bewirtschaftet es circa 7000 Hektar Landeswald plus die kommunalen Wälder von Graal-Müritz, Sanitz und Tessin. Die Bestände sind hier schon jetzt bunt gemischt: Ein Viertel der Bäume sind Buchen, jeweils 15 Prozent Fichten und sonstiges Laubholz sowie 13 Prozent Eichen und 11 Prozent Birken. „Wir sind schon seit 30 Jahren dabei, einen klimastabilen Mischwald aufzubauen“, sagt von Finckenstein. Seit 1996 sei der Anteil des Nadelholzes von 46 auf 30 Prozent gesenkt worden.

Spenden-Aktion „Mein Baum für unsere Zukunft“ Anlässlich der Aktion „Mein Baum für unsere Zukunft“ soll im Gebiet des Forstamtes Billenhagen eine Fläche mit neuem Wald bepflanzt werden. Dafür können Spenden auf folgendes Konto eingezahlt werden: Zahlungsempfänger: Landesforstanstalt MV IBAN: DE 87 1500 0000 0015 0015 30 BIC: MARKDEF1150 Verwendungszweck: MeinBaumFürUnsereZukunft Verwendungszweck zweite Zeile: Forstamt Billenhagen Mit Ihrer Spende willigen Sie ein, dass Ihr Vor- und Zuname, sowie Ihre Spendensumme in der OZ veröffentlicht wird. Um eine Spende bis 200 Euro bei der Einkommenssteuererklärung geltend machen zu können, genügt es, die entsprechende Buchungsbestätigung des ausführenden Kreditinstitutes (Kontoauszug, PC-Ausdruck beim Onlinebanking) beim Finanzamt vorzulegen. Bei höheren Beträgen ist unter folgender Adresse eine Spendenquittung anzufordern: Landesforst MV, Anstalt des öffentlichen Rechts, Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin oder alternativ per Mail an zentrale@lfoa-mv.de. Der Antrag muss den vollständigen Namen und die Adresse des Spenders sowie eine Kopie der Buchungsbestätigung des ausführenden Kreditinstitutes (Kontoauszug, PC-Ausdruck beim Onlinebanking) beinhalten.

Im vergangenen Jahr hat das Forstamt 30 000 Festmeter Holz eingeschlagen. „75 Prozent davon sind Schadholz“, sagt von Finckenstein. Er rechnet damit, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. „Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um den Klimawandel zu stoppen. Sonst stoßen wir an unsere Grenzen“, betont er. Natürlich werde sich auch bei höheren Temperaturen eine neue Vegetation durchsetzen. „Aber ob diese unseren Ansprüchen genügt, ist fraglich.“

Selbst der lang anhaltende Regen der vergangenen Wochen reicht nicht mehr aus, um die Schäden zu heilen. „Die ersten 40 bis 50 Zentimeter des Waldbodens sind jetzt feucht. Aber die tieferen Schichten sind nach wie vor knochentrocken“, so von Finckenstein. Darunter leiden vor allem die alten Bäume mit ihren tiefen Wurzeln. „Ich bin daher froher Hoffnung, dass wir einen kalten und verregneten Sommer bekommen“, sagt der Forstamtsleiter.

Wald muss bewirtschaftet werden

Wie wichtig der Wald selbst ist, um den Klimawandel zu stoppen, verdeutlicht von Finckenstein an einem Zahlenbeispiel: „Ein Hektar Wald speichert acht Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Das entspricht dem pro Kopf Verbrauch einer Person pro Jahr.“ Das funktioniere aber nur, solange der Wald bewirtschaftet und sein Holz genutzt werde. „Bei einem nicht bewirtschafteten Wald ist der Kohlendioxid-Speicher irgendwann voll.“

Es klingt paradox: „Wenn Bäume abgesägt werden, wirkt das erst einmal negativ“, sagt von Finckenstein. „Aber es ist gut für das Klima.“ Der Wald kann so laufend Kohlendioxid speichern und sein Holz kann als klimaneutraler Baustoff oder als Brennstoff genutzt werden. „Wir brauchen ein Verständnis für diese Zusammenhänge“, sagt der Forstamtsleiter.

Die große Baumpflanzaktion am Sonnabend, 21. März, soll nun dazu genutzt werden, um auch darüber mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Treff ist um 10 Uhr am Forstamt Billenhagen. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, entsprechendes Schuhwerk und – falls vorhanden – ein Sparten. „Die Aktion findet auch bei schlechtem Wetter statt“, sagt von Finckenstein. Es sei denn, es schneit, stürmt oder es herrscht tiefer Frost. Das Forstamt ist an dem Tag ab 7.30 Uhr unter der Telefonnummer 038 224 / 44780 erreichbar. Die Pflanzaktion auf dem Schmiedeberg ist bis 14 Uhr geplant.

