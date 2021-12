Rostock

Wer in den Fotoladen Barten im Barnstorfer Weg 49 kommt, der kennt ihn. Heiko Barten ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Rostocker Fotoszene. Mit seinem Foto- und Hermes Paketshop ist er aus der KTV nicht mehr wegzudenken. Der 48-Jährige kennt seine Kundschaft, aber auch seine Kollegen und Nachbarn in der Stadt. Vor kurzem feierte das Unternehmen sein 30-jähriges Jubiläum.

Seit 2012 ist Heiko Barten alleiniger Geschäftsführer und der einzige Mitarbeiter. Nur seine Freundin Jenny Liebert unterstützt ihn im Laden und ist für ein paar Stunden eingestellt, wie er erzählt. „Arbeit ist die beste Medizin“, ist seine Devise. Dennoch sagt er: „Ich habe mir die Arbeit so ausgesucht, dass sie für mich genau reicht.“ Der Hermes-Paketshop im Laden ist seit circa acht Jahren sein zweites Standbein.

Fotoladen wurde gemeinsam mit den Eltern geführt

Früher führte er den Laden gemeinsam mit seinen Eltern und weiteren Mitarbeitern. Damals gab es drei Fotoläden der Familie Barten in Rostock. In Warnemünde, in der Langen Straße und in der Kröpeliner Straße. Seit 1997 gibt es „Foto Barten“ am Doberaner Platz. Doch Heiko Barten ist nicht sofort ins Fotobusiness seiner Eltern eingestiegen. „Ich wollte erst etwas anderes lernen“, sagt er. Also hat er nach der Schule eine Ausbildung als Gas- und Wasser-Installateur gemacht. Dann folgte aber auch schon der Schritt ins Familienunternehmen. Ob das Fotografieren schon immer seine Leidenschaft war? „Ja, ich war früher schon mit Papa in der Dunkelkammer“, erinnert sich Heiko Barten an seine Kindheit zurück. Das Interesse an der Fotografie habe er durch die Familie also mitbekommen.

Familie Barten in ihrem Fotoladen vor 30 Jahren Quelle: privat

Als seine Eltern vor etwa zehn Jahren in Ruhestand gingen, übernahm ihr Sohn die Geschäfte. Am 29. November feierte „Foto Barten“ 30-jähriges Jubiläum. „Meine Eltern sind schon stolz auf mich, wie ich das hier mache“, sagt der 48-Jährige. Zum Geburtstag des Unternehmens gab es eine kleine Feier im Laden. Familie Barten hat zum Essen und Trinken in kleiner Runde eingeladen.

„Ich bin ein Allrounder“

Heiko Barten ist ein Geschäftsmann. Zwar liebt er die Fotografie, Corona habe es ihm aber in den letzten zwei Jahren nicht immer leicht gemacht. Dennoch sagt er: „Selbst wenn es mit der Fotografie nicht mehr weitergeht, verkaufe ich etwas anderes. Ich bin ein Allrounder.“ Davon gehe er aber im Moment nicht aus. Durch die Pandemie sei es natürlich deutlich ruhiger geworden, aber die nächsten zehn Jahre habe er, aufgrund der behördlichen Vorschriften, genug zu tun. Denn das Passbildgeschäft boomt. Zahlreiche Führerscheine laufen ab kommendem Jahr ab und auch die Kinderreisepässe sind nur noch ein Jahr lang gültig.

Für seine Kundschaft will er das Beste herausholen. „Wir versuchen, den Kunden immer noch etwas dazuzugeben, um die Preissteigerung abzufedern“, sagt Barten. So gebe es zum Beispiel zu den gewünschten Passbildern noch ein Familienbild gratis dazu, wenn man diese zum Termin mitgebracht hat.

Mehr als nur Passbilder

Das Angebot des Fotografen ist groß. „Was fotografiert werden soll, fotografiere ich“, sagt Barten. So ist er nicht nur in seinem Laden, um Passbilder zu machen, sondern bietet auch Shootings an, von Familien-Shootings bis Erotik-Shootings sei alles dabei. Auch auf Veranstaltungen, wie Hochzeiten, ist der Selbstständige unterwegs. Das fiel aber seit Beginn der Corona-Pandemie fast vollständig aus. Dafür hatte der 48-Jährige aber Zeit für neue Projekte, wie er sagt. So habe er sich im Drohnenbereich ausprobiert. Sehr gefragt seien derzeit auch Bildrestaurationen, wie Barten erzählt. Bilder von Dias oder Fotos mit Knicken – mit solchen Anliegen kommen die Menschen zu ihm. Viele ältere Menschen wollen jetzt ihre alten Schwarz-Weiß-Bilder entwickeln lassen.

Schwarz-Weiß-Fotografie sei generell wieder im Trend, meint Barten. Da gebe es viele Nachfragen. „Auch junge Leute kommen mit einer Kamera her und wollen gezeigt bekommen, wie ein Film eingelegt wird“, erzählt er. So dient er seinen Kundinnen und Kunden auch als Ansprechpartner.

Handykameras sieht er nicht als Konkurrenz. „Für Passbilder sind diese nicht professionell genug“, meint der Fotograf. Bei schlechten Lichtverhältnissen sei eine Spiegelreflexkamera ebenfalls besser geeignet, da könnten Handys nicht mithalten.

Von Gina Henning