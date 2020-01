Frage zu Rostock bei „Wer wird Millionär“ sorgt für Aufregung bei OB Madsen

Bislang unbekannte Brandstifter haben in der Nacht zu Dienstag im Rostocker Nordwesten für Angst und Schrecken gesorgt. Gegen Mitternacht bemerkten Anwohner des Kleinen Warnowdamms in Groß-Klein einen brennenden Citroen auf einem Parkplatz und informierten den Notruf. Kurze Zeit später brannte an anderer Stelle erneut ein Fahrzeug.