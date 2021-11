Fragen an Bockhahn: Muss die Senatoren-Wahl in Rostock wiederholt werden?

Rostock

Gibt es auch um die Wiederwahl von Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) ein juristisches Nachspiel? Nachdem der Linken-Politiker am Mittwoch mit breiter Mehrheit (28 zu 14 Stimmen) für weitere sieben Jahre in seinem Amt bestätigt wurde, fordert nun ein Mitglied der Bürgerschaft, die Abstimmung zu wiederholen.

„Ich habe den Oberbürgermeister aufgefordert, der Wahl zu widersprechen“, schreibt das fraktionslose Bürgerschaftsmitglied René Eichhorn in einem Brief an OB Claus Ruhe Madsen. Begründung: „Durch die Stadtpräsidentin wurden berechtigte Fragen von Mitgliedern der Bürgerschaft an den Kandidaten zurückgewiesen und blieben dadurch unbeantwortet. Die Rechte der Mitglieder der Bürgerschaft wurden dadurch verletzt.“ Eichhorn wollte nach eigenem Bekunden von Bockhahn Auskunft zu verschiedenen Berichten über „Mobbing, Leistungsdruck und Einschüchterungen“ im Jugendamt.

Zudem sollte sich Bockhahn zu Zahlungen an Tageseltern erklären. „Mit den Antworten auf die Fragen wäre die Geeignetheit und die fachliche Qualifikation der Person festzustellen, die für diese notwendig sind. Die Beantwortung dieser Fragen hätten gegebenenfalls Einfluss auf das knappe Wahlergebnis gehabt. Daher ist die Wahl zu wiederholen“, so Eichhorn.

Rostocks OB Madsen ist nicht zuständig

Von OB Madsen kommt bereits eine Abfuhr: Eichhorn sei bei ihm falsch, müsse sich an die Rechtsaufsicht wenden – also an das Innenministerium in Schwerin. Stadtsprecher Ulrich Kunze erklärt: „Für die Überprüfung der Wahl von Beigeordneten sieht die Kommunalverfassung ein spezielles Verfahren vor. Danach überprüft die Rechtsaufsicht die Rechtmäßigkeit der Wahl. Widersprechen kann in diesem Verfahren nur die Rechtsaufsicht; nicht der Oberbürgermeister.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bockhahn reagierte gegenüber der OZ gelassen auf Eichhorns Forderungen: Seit einem Vierteljahr sei seine Kandidatur bekannt gewesen, auf das Wahlverfahren habe sich die Bürgerschaft verständigt. „Auch Herr Eichhorn hatte genügend Zeit, Fragen an mich zu richten. Wenn er ab und zu an den Sitzungen der Bürgerschaft teilgenommen hätte, hätte er mich jederzeit zu jedem Thema befragen können.“

Von Andreas Meyer