Frank Harwardt ist gespannt auf seinen Urlaub an der Ostsee

Rostock

Frank Harwardt ist mit seiner Partnerin aus Hagen in Nordrhein-Westfalen an die Ostsee gekommen. Dafür hat sich das Paar in einem Apartment in Kühlungsborn einquartiert. Heute machen sie Halt in der Hansestadt. “Ich bin gerne draußen unterwegs”, erklärt der Diplom-Ingenieur aus dem Ruhrgebiet. Eine weitere Leidenschaft des 56-Jährigen: sein Cabriolet. Das Radfahren zähle ebenfalls zu seinen Freizeitaktivitäten. Harwardt sei nun zum zweiten Mal in Rostock zu Besuch: “Früher war ich schon einmal hier, da habe ich aber nicht so viel gesehen”. Ein Grund, um das jetzt nachzuholen. Das gute Wetter ist auch gleich dabei, um die Ostsee-Stadt von seiner besten Seite aus erstrahlen zu lassen.

Auch wenn Rostock nicht die Nummer Eins bei der Auswahl des Urlaubziels war: “Ursprünglich wollten wir nach Österreich fahren”, erläutert er. Doch Harwardt zeigt sich weltoffen: “Ich möchte noch so viele Dinge auf dieser Welt entdecken”. So hofft er auf neue, spannende Eindrücke in der Hansestadt.

Von Anna-Katharina Fischer