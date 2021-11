Französischer Pianist Hugues Leclère spielt mit Rostocker Studierenden

Rostock

Konzentriert sitzt Tom Zisowsky an einem von zwei schwarz-glänzenden Steinberg-Flügeln und lässt die ersten Takte von Chopins Ballade Nr. 2 erklingen. Der kahlköpfige Mann im dunklen Anzug neben ihm scheint nicht nur aufmerksam zuzuhören, sondern die Musik förmlich zu erspüren. Als der 21-Jährige verstummt, huschen seine Finger flink über die Tastatur und lassen die verschiedenen Stimmen in Chopins Komposition gekonnt zu einem harmonischen Klangteppich verschmelzen.

Für den französischen Pianisten Hugues Leclère ist die Musik weitaus mehr als die Summe der einzelnen Teile. Das versucht der berühmte Franzose, der schon in mehr als 40 Ländern gastierte, auch den Schülern beim internationalen Pianistenforum zu vermitteln. Seit 2014 haben Studierende an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) bei dem Format die Möglichkeit, berühmten Pianisten auf die Finger zu schauen und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten.

Finger agieren wie Ameisen

Rhythmisch bewegen sich die Finger von Tom Zisowsky über das Klavier, während Hugues Leclère den Studenten am Ellenbogen sanft steuert und ihn marionettengleich über die Tasten führt. „Viele denken, dass Klavierspielen hauptsächlich mit den Fingern verbunden ist. Dabei sind sie nur das letzte ausführende Organ, ähnlich wie kleine Ameisen“, sagt Leclère. Wichtig sei der gesamte Spielapparat.

„Von der Schulter über die Armführung bis hin zu Handgelenk und Fingern. Auch die Atmung gehört dazu“, erklärt er. Dieses ganzheitliche Bewusstsein will der Klavierlehrer auch seinem Schüler vermitteln. „Das mit dem Körpergefühl ist interessant“, findet auch Zisowsky. „Außerdem habe ich gelernt, wie man aus einem Klavierstück verschiedene Stimmen und bestimmte Betonungen herausarbeitet“, sagt er.

Auch das ist etwas, was dem französischen Pianisten, der 1968 in der Nähe von Paris geboren wurde und mit fünf Jahren zum ersten Mal am Klavier saß, am Herzen liegt. „Ich liebe den Klang des Klaviers. Bis heute fasziniert mich daran, dass man innerhalb eines Stückes mehrere Stimmen spielen kann, das macht es so abwechslungsreich.“

Zudem sei Musik emotional aufgeladen: „Bei einem Theaterstück ist die Handlung vorgeschrieben. Die Musik löst bei jedem etwas anderes aus, so dass man seine eigene Geschichte dazu erleben kann.“ Als Kind habe ihm die Musik geholfen, seine Gefühle besser kennenzulernen. „Ich habe oft versucht, meine Emotionen zu kontrollieren. Durch die Musik bin ich freier geworden. Sie war für mich wie eine Therapie“, sagt er heute.

„Durch die Musik bin ich freier geworden“

Leclère, der am Pariser Konservatorium studierte und bereits in mehr als 40 Ländern sowie bei zahlreichen Orchestern gastierte, darunter die Berliner Philharmoniker, das Orchester des staatlichen Rundfunks in Prag, das Staatsorchester von Mexiko und das Orchester von Minsk, ist besonders als Interpret von Debussy, Ravel und ihren Zeitgenossen beliebt. Er selbst habe eine Vorliebe für Mozart, Haydn und Beethoven. Um die Klavierstücke so authentisch wie möglich klingen zu lassen, besitze er die Kopie eines Stein-Flügels, der für die Interpretation der Werke aus dem 18. Jahrhundert besonders geeignet sei, verrät der Pianist.

Dass immer wieder hochkarätige Pianisten den Weg an die Rostocker Musikhochschule antreten, ist vor allem dem guten Netzwerk der Lehrenden zu verdanken. „Wir hatten schon weltberühmte Pianisten zu Gast, wie Alfred Brendel, Stephen Kovacevich, Jacques Rouvier oder Pavel Gililov“, verrät Klavierprofessor Bernd Zack, der das Format vor sieben Jahren ins Leben gerufen hat und es seitdem dreimal im Jahr organisiert. „Damit wollen wir den Studierenden die Möglichkeit geben, internationale Künstler zu erleben und unterschiedliche Unterrichtsformen und Spielstile kennenzulernen“, so Zack.

Format soll Musikkultur Rostocks bereichern

Außerdem soll mit dem Format die Musikkultur Rostocks bereichert werden. Denn die Meisterklassen, an denen Klavierstudierende der HMT teilnehmen können, stehen auch der Öffentlichkeit offen. „Vergleichbare Angebote gibt es bisher nicht“, sagt Zack nicht ohne Stolz. Pandemiebedingt sei dies zwar aktuell nicht möglich. Dafür konnten Musikinteressierte am vergangenen Mittwoch das Konzert des französischen Pianisten im Barocksaal der HMT genießen. Ursprünglich war ein Auftritt der bulgarischen Pianistin Milena Mollova geplant, die wegen der Corona-Lage in Bulgarien kurzfristig absagen musste.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„In so einem intimen Rahmen mit so berühmten Lehrern zu arbeiten, ist etwas ganz Besonderes, das man gar nicht genug wertschätzen kann“, sagt auch Tom Zisowsky. Auch für den französischen Pianisten selbst ist der Aufenthalt in Deutschland eine angenehme Abwechslung: „Ich war vorher noch nie in Rostock“, verrät er. Neben der Musik gebe es in der Hansestadt noch etwas, das seine Sinne anspreche: „Das spezielle Licht und die gute Luft“, sagt er und lacht. 

Von Stefanie Büssing