Frau aus Nordwestmecklenburg erlebte zwei Einbrüche: „Ich fühle mich nirgends mehr sicher“

Wismar

Als die Tür hinter ihr ins Schloss fällt, greift sie sofort zum Schlüssel und schließt ab. Zweimal. Zur Sicherheit drückt sie die Türklinke runter, um zu kontrollieren, ob auch wirklich abgeschlossen ist. Sie greift noch einmal zum Schlüssel, wieder zur Türklinke, wieder zum Schlüssel. Dann kehrt sie der Tür den Rücken und ist im Begriff, mit der OZ-Reporterin ins Wohnzimmer zu gehen.

Auf halbem Weg bleibt sie stehen, dreht sich um und blickt zur Tür. „Nein, ich brauche das nicht“, sagt sie mehr zu sich selbst. Sie schließt die Augen und zischt geradezu: „Du brauchst das nicht!“ Es klingt wütend. Doch es lässt ihr keine Ruhe. Nur ein Kontrollgang noch. Sie geht zur Haustür, lehnt sich dagegen, um sicherzugehen, dass sie auch keinen Spalt offen steht, kontrolliert noch einmal die Türklinke, dann erneut den Schlüssel. Sie hält inne, atmet tief durch, geht ins Wohnzimmer und setzt sich so auf die braune Ledercouch, so dass sie die Eingangstür stets im Blick hat.

Schockmomente wirken sich auf Psyche aus

Zweimal hat sie erlebt, was niemand erleben will: Einbrüche in die eigenen vier Wände. Diese Schockmomente haben die gelernte Buchhalterin gezeichnet, sich auf ihre Psyche und ihr Sicherheitsgefühl ausgewirkt. Was bleibt, ist die Angst, die es ihr unmöglich macht, Vollzeit zu arbeiten. Viele Menschen um sich herum erträgt sie nicht mehr. Und sie hasst die Dunkelheit. „Ich bin froh, wenn jetzt das Frühjahr kommt und es abends länger hell ist“, erklärt sie.

Acht Jahre ist es her, als die heute 57-Jährige den ersten Einbruch erlebte. Damals wohnte sie in Berlin. Sie und ihr Lebensgefährte hatten sich eine Erdgeschosswohnung in einem ruhigen Stadtviertel hübsch eingerichtet. Sie ist in Berlin aufgewachsen, hat die Großstadt geliebt – bis zu dem Tag, als jemand über den Balkon in ihre Wohnung eingedrungen ist. „Es war Sommer, das Fenster war angekippt und wir vergaßen, es zur Nacht zu schließen“, erinnert sie sich. Das schien für den Einbrecher eine Einladung zu sein.

„Ich ekele mich richtig“

Es kostet sie Kraft, das Erlebte zu schildern. „Als ich morgens aufwachte, habe ich mich gewundert, dass die Schlafzimmertür einen Spalt geöffnet war.“ Sie stand auf und sah auf dem Weg zum Bad im Augenwinkel das offene Fenster im Wohnzimmer. „Der Täter griff durch das angekippte Fenster und öffnete das andere“, erzählt sie mit brüchiger Stimme. „Schränke waren durchwühlt und mein Ring auf dem Wohnzimmertisch war weg. Das Portemonnaie im Schrank mit Geld, das wir uns für eine neue Couch zusammengespart hatten, hat er nicht gefunden“, berichtet sie weiter. „Er muss auch ins Schlafzimmer geschaut haben, denn wir hatten die Tür abends verschlossen. Genau dieser Punkt macht mich total fertig. Ich ekele mich richtig“, beschreibt sie. Seither schläft sie nie ohne eingeschaltetes Licht.

„Als die Polizei kam, hatte ich einen Zusammenbruch. Von heute auf morgen hatte ich mein Leben nicht mehr im Griff, ich habe mich über mich selbst erschrocken.“ Ihr Hausarzt riet ihr zu einer psychologische Behandlung, um das Trauma zu verarbeiten. „Ich hatte nur noch Angst. Mein Partner ist mit der Sache ganz anders umgegangen, hat einen Haken dran gemacht und sein Leben weitergelebt. Mit meiner Angst kam er nicht klar, wusste nicht, damit umzugehen. Wir haben uns immer weiter voneinander entfernt und trennten uns schließlich“, bedauert sie.

Das rät die Polizei Im Jahr 2020 registrierte die Polizei in Nordwestmecklenburg 61 Wohnungseinbruchsdiebstähle. Ein Jahr zuvor waren es 70. Die Aufklärungsquote lag 2020 bei 17,9 Prozent, 2019 bei 27,1 Prozent. Die aktuellen Zahlen für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor. Sie werden Ende des Monats veröffentlicht. Laut Polizeiangaben werden weit über ein Drittel aller Wohnungseinbrüche in Deutschland am Tag begangen. Die Polizei rät, stets die Tür abzuschließen, auch wenn Mieter oder Eigentümer nur für kurze Zeit das Haus oder die Wohnung verlassen. Ebenso sollten Fenster, Balkon- und Terrassentüren immer verschlossen sein, sofern niemand zu Hause ist. Sie glauben, im Außenbereich ein gutes Versteck für den Haustürschlüssel zu haben? Tun Sie es lieber nicht! Geht ein Schlüssel verloren, wird empfohlen, den Schließzylinder auszutauschen. Fremde in Wohnanlagen oder auf Nachbargrundstücken können ein Alarmzeichen sein. Verdächtige Beobachtungen sollten umgehend der Polizei gemeldet werden. Zudem sollten nie Hinweise über eine Abwesenheit zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter veröffentlicht werden.

Neue Wohnung, neuer Einbruch

Sie zog in die Nähe von Schwerin. „Ich habe übers Internet eine kleine Einliegerwohnung gefunden, in die ich mich sofort verliebte. Ein kleiner Garten und eine Terrasse waren dabei.“ Aber genau die sollte ihr zum Verhängnis werden. „Ich fasste Fuß in Schwerin, beruflich und privat. Nach vielen Besuchen beim Psychologen fand ich endlich wieder ins Leben zurück, traf mich mit neuen Freundinnen.“ So auch an einem Donnerstagabend. „Wir haben einen schönen Abend im Restaurant verbracht, viel gelacht.“ Doch das Lachen sollte ihr vergehen, als sie gegen 22 Uhr nach Hause kam. Das Haus, in dem sie wohnte, lag versteckt hinter hohen Büschen. Die anderen Mieter, die den größeren Teil des Wohnhauses bewohnten, waren im Urlaub. „Ich schloss die Tür auf und eine Katze kam mir entgegen. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht.“

Das Tier hatte sich den Weg über die eingeschlagene Terrassentür ins Haus gesucht. „Der Täter hat sie einfach mit einem größeren Stein aus meinem Garten eingeschlagen.“ Im Wohnzimmer lagen überall Scherben. Tablet, Laptop und ein ausrangiertes Handy waren gestohlen. „In der Küche fehlten eine Tüte Kaffee und eine Cola“, erinnert sie sich. Auch das Schlafzimmer war Ziel des Einbrechers – wieder einmal. „Es ist doch das Heiligtum eines jeden Menschen, oder?“, fragt sie. Die Schränke standen offen, einige Klamotten lagen auf dem Boden, gestohlen wurde dort nichts.

Die 57-Jährige schüttelt den Kopf. „Unglaublich, zweimal so etwas erleben zu müssen. Vielleicht sollte ich Lotto spielen.“ Der zweite Einbruch schockte sie zunächst nicht so wie der erste. „Ich habe seelenruhig die Polizei gerufen. Dann habe ich meine Freundin gefragt, ob ich bei ihr schlafen kann.“ Der Zusammenbruch kam zwei Tage später, als sie in ihre Wohnung zurückkehrte. „Ich habe dort kein Auge zubekommen, habe mich nicht mehr wohlgefühlt.“ Noch am selben Tag packte sie die Koffer und flüchtete in eine Pension. Sie kündigte die Wohnung. Aufgeklärt wurden beide Einbrüche nie, die Täter nie gefasst. Heute lebt sie in Nordwestmecklenburg – im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses mit Terrasse und Außenjalousien. „Die geben mir ein wenig Sicherheit, aber am liebsten würde ich in einen ruhigen Wohnblock ziehen. In die mittlere Etage, in der niemand über den Balkon oder über das Dach einsteigen kann.“ Was immer noch bleibt, ist die Angst. Sie ist weiterhin in psychologischer Behandlung. „Ich will alles einfach nur vergessen, aber ich kann es nicht.“ Sie blickt erneut zur Tür. „Ich habe Schlafstörungen und renne tausendmal zur Tür, um zu gucken, ob sie auch wirklich verschlossen ist. Das kotzt mich selber an, aber es ist wie ein Zwang. Ich fühle mich nirgends mehr sicher.“

Von Jana Franke