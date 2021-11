Frau gerät in Gegenverkehr, sieben Verletzte: Neue Details zum Autounfall bei Wardow

Tessin.

Zu dem schweren Unfall mit sieben Verletzten auf der Landstraße bei Wardow (Landkreis Rostock) gab die Polizei am Sonnabend, 20. November, neue Details bekannt. Wie bereits berichtet, war eine 36-Jährige mit ihren Ford am Freitag gegen 15.15 Uhr in den Gegenverkehr geraten. Das Fahrzeug stieß dort mit einen VW aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim zusammen. Die Fahrerin des VW erlitt schwere Verletzungen. Ihr elfjähriges Kind wurde ebenfalls verletzt.

Unfallverursacherin stammt aus dem Landkreis Rostock

Die Unfallverursacherin kommt aus dem Landkreis Rostock. In ihrem Auto fuhren ihre drei Kinder mit. Sie sind laut Polizei sechs bis zwölf Jahre alt. Alle Fahrzeuginsassen des Ford erlitten leichte Verletzungen. Die insgesamt sieben Verletzten wurden in Kliniken nach Rostock und Güstrow gebracht. Dazu setzten die Rettungskräfte zwei Hubschrauber und fünf Krankenwagen ein. Über den Zustand der Verletzten in dem VW wurde nichts weiter bekannt gegeben.

Die Polizei korrigierte jedoch frühere Angaben, laut denen das elfjährige Kind schwer verletzt worden sei. Hierzu gebe es im Unfallprotokoll widersprüchliche Angaben, so das die Schwere der Verletzung unklar sei.

Unfallursache ist weiter unklar

Warum das Auto aus den Landkreis Rostock in den Gegenverkehr geriet, bleibt weiter unklar. An der Unfallaufnahme war ein Sachverständiger der Dekra beteiligt. Die Unfallstelle zwischen Laage und Tessin wurde für drei Stunden gesperrt. Um die Fahrzeuge zu bergen, wurde der Kran einer Abschleppfirma eingesetzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 40 000 Euro.

Von Gerald Kleine Wördemann