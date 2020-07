Frau stirbt bei Unfall auf Autobahn 19 bei Laage – drei weitere Verletzte

Laage

Bei zwei Unfällen in der Nähe von Laage (Landkreis Rostock) sind ein Mensch getötet und elf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Zuerst verunglückte am Montag ein Auto auf der Autobahn 19 nahe der Auffahrt Laage, wie ein Polizeisprecher in Güstrow sagte. Ein mit vier Insassen besetzter Wagen war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gestürzt. Das Auto überschlug sich und landete einige Meter weiter in der tiefer liegenden Böschung auf dem Dach.

Dabei starb eine Frau. Die Feuerwehr musste eingeklemmte Insassen befreien, die mit teils lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus kamen. Die A 19 wurde am Vormittag gesperrt, der Verkehr wurde an der Abfahrt Laage über Kritzkow abgeleitet.

In der Folge verunglückte ein Feuerwehrauto auf der Bundesstraße 103 beim Ortsteil Kronskamp. Der Feuerwehrwagen kippte um, weil er einem anderen Auto ausweichen musste. Dabei wurden acht Kameraden zum Teil schwer verletzt. Allein hier entstand rund 300 000 Euro Sachschaden.

