Rostock

Eine junge Frau ist am Mittwochvormittag beim Sturz aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses im Rostocker Stadtteil Dierkow schwer verletzt worden. Die Hintergründe zu dem Vorfall sind noch völlig unklar. Laut Angaben der Polizei hatte sich das Unglück gegen 10 Uhr in der Heinrich-Tessenow-Straße ereignet. Aus bislang noch unbekannter Ursache fiel die Frau, die auf etwa 20 Jahre geschätzt wurde, aus der vierten Etage mehrere Meter in die Tiefe. Glück im Unglück hatte sie, dass ein Gebüsch am Boden den Aufprall abfederte. Trotzdem erlitt sie schwere Verletzungen und kam umgehend in ein Krankenhaus. Die Retter mussten die Verunglückte vorsichtig aus dem Gebüsch befreien, sie war währenddessen aber ansprechbar. Beamte der Kriminalpolizei prüfen nun die Zusammenhänge, die zum Fenstersturz geführt haben.

Stefan Tretropp