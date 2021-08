Rostock

Laufen ist ihr Leben und sie gehören zu den großen deutschen Hoffnungen auf der Mittelstrecke: Anfang August überzeugten Aliena Seemann (16) und Maiken Göcke (17) bei den Deutschen-Jugendmeisterschaften in ihrer Heimatstadt Rostock. Beide liefen persönliche Bestzeiten über 3000 Meter: Aliena erreichte einen starken sechsten Platz bei den Titelkämpfen in 10:07 Minuten, Maiken wurde gute Zehnte in 10:18 Minuten.

Nun atmen die beiden Top-Talente etwas durch nach dem Saison-Höhepunkt, nutzen die Pause aber für ein spannendes Projekt: Aliena Seemann und Maiken Göcke werden das OZ-Laufteam – bestehend aus zwölf OZ-Lesern und zwölf OZ-Mitarbeitern unterstützen, das sich seit vier Wochen im Rahmen der OZ-Sommer-Fitnessaktion auf den Rostocker Firmenlauf vorbereitet.

So läuft die Aktion Das OZ-Team bereitet sich gemeinsam auf den Rostocker Firmenlauf am 8. September, 18.30 Uhr im Rostocker Stadthafen, vor. Die Teilnehmer (Leser und Reporter) starten immer in Vierer-Staffeln für die OZ über die Strecke von je 3,5 Kilometern. Erik Schoob (22), Coach und Spitzenläufer aus Rostock betreut das Team. Er hat einen Trainingsplan erstellt und trifft das Team am 18. August mit den Top-Lauf-Talenten Aliena Seemann und Maiken Göcke zum Training im Rostocker Leichtathletikstadion. Dann gibt es viele weitere Tipps. Schoob, Fünfter der Deutschen U23-Meisterschaften über 5000 Meter wird selbst beim Firmenlauf für die OZ starten.

Am Mittwoch (18. August) um 18 Uhr trifft sich die Mannschaft mit ihrem Trainer, dem Rostocker Spitzenläufer und Laufcoach Erik Schoob, zum gemeinsamen Training und zum Leistungscheck im Rostocker Leichtathletikstadion in der Kopernikusstraße. Aliena Seemann, die für Fiko Rostock startet und Maiken Göcke (1. LAV Rostock) werden dann auch dabei sein, dem OZ-Team Tipps geben – zum Beispiel zu Laufstil oder Renneinteilung – und werden für Fragen zur Verfügung stehen.

„Schön, dass der Laufsport so im Fokus steht“

Zustande kommt das Ganze, da Laufcoach Erik Schoob Trainer von Maiken Göcke ist und auch die Entwicklung von Aliena Seemann eng verfolgt. Deren Vater und Trainer Jan Seemann freut sich sehr auf das gemeinsame Training mit dem OZ-Team: „Ich finde die Aktion klasse, weil sie den Fokus auf den Laufsport in Mecklenburg-Vorpommern lenkt und viele Leute motiviert, wieder mehr zu laufen“, schätzt er ein.

Jan Seemann wird am Mittwoch auch im Stadion dabei sein, ebenso wie die zwölf OZ-Leser, die ihren Startplatz für den Firmenlauf in einer Verlosung ergatterten und einige der zwölf OZ-Reporter. Auch spontane Teilnehmer, die sich für das Thema Laufen interessieren, sind willkommen.

Schon 412 Teams haben sich angemeldet

Roman Klawun, Geschäftsführer von Firmenlauf-Veranstalter Pro Event, hat sich ebenfalls zum Training angekündigt: „Wir merken ein sehr großes Interesse am Firmenlauf. Es haben sich schon 412 Teams angemeldet. Das Schöne ist: Es geht quer durch alle Berufsbranchen – und es gibt Anmeldungen aus dem ganzen Land“, sagt er.

Aliena Seemann und Maiken Göcke, die in Hochphasen bis zu 16 Stunden die Woche trainieren, planen derweil die nächsten Höhepunkte. „Wir schauen jetzt schon, welche Wettkämpfe wir in der Hallensaison anpeilen“, sagt Jan Seemann. Allerdings seien die Eindrücke der Deutschen Meisterschaften in Rostock noch so frisch, dass man jetzt auch mal kurz innehalten und sich über die Erfolge freuen dürfe: „Aliena ist ja als jüngerer Jahrgang in der U18 Sechste geworden – und sie hat ihre Bestzeit um elf Sekunden verbessert. Auch ihre 800-Meter-Leistung mit 2:17 Minuten war sehr gut – da hat sie als Neunte nur knapp das Finale verpasst“, zeigt sich ihr Vater und Trainer zufrieden.

Lauf-Talente peilen weitere Rekorde an

Auch Erik Schoob ist stolz auf die Leistung seines Schützlings: „Maiken ist taktisch gut und vor allem mutig gelaufen – und sie hat die angepeilte persönliche Bestzeit geschafft“, bekräftigt. Für die beiden Gymnasiastinnen stand die Vorbereitung dabei nicht unter einfachen Vorzeichen, denn wegen Corona fielen etliche Wettkämpfe im Vorfeld aus.

Für die nächsten Monate peilen Aliena Seemann und Maiken Göcke weitere Rekorde an. Ein Ziel für beide lautet, die 3000 Meter unter zehn Minuten zu schaffen. Doch zunächst wollen sie ihr läuferisches Wissen erstmal weitergeben. Die OZ-Leser können sich also freuen auf ein Training mit zwei Top-10-Läuferinnen der Deutschen Jugendmeisterschaften.

Von Alexander Loew