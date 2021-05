Rostock

Willkommen in der Welt der Schwerelosigkeit. Wenn Freerunner, wie Maik Lewy (33) und Jakob Draeger (30) aus Rostock, loslegen, werden die Gesetze der Schwerkraft ausgesetzt. „Die Stadt ist unser Spielplatz“, sagen sie und man kann sie am Kanonsberg in Rostock oder im Barnstorfer Wald herumtoben sehen.

Balancieren auf Brückengeländern, Seitarmstütz an einem Straßenschild, Salto rückwärts von einer Mauer, Handstand auf einem Geländer oberhalb des Stadthafens, gern auch einarmig. „Soll ich noch in die Kamera gucken“, fragt Jakob kopfüber. Kein Problem. Macht er. Braucht’s dafür kein Warm-up? „Och, für ’nen Handstand? Das geht so“, lacht Jakob auf dem Treppengeländer. Vor dem Training war er noch schnell zehn Kilometer joggen.

Sie vermitteln Freude an der Bewegung

Die beiden Rostocker sind Bewegungscoachs. Sportlehrer möchten sie sich trotz Sportstudium nicht nennen. Der Sport sei unter die Räder gekommen. In der Schule kaum noch vermittelbar und von weiten Teilen der Gesellschaft nur noch unter Optimierungs- und Wettbewerbsgesichtspunkten gesehen.

Sie unterrichten unter dem Label „Bewegungshelden“ die Freude an der Bewegung: Athletik, Grundlagenausdauer, Geschicklichkeit, Kraft. Für Kinder und Jugendliche, Erwachsene. Auch eine Seniorengruppe hat sich gefunden.

Hindernisse gibt es nicht

Am liebsten draußen. Hindernisse gibt es nicht. Mauern, Zäune, Geländer, Bäume – das sind Turngeräte oder Sprungschanzen. „Bei den Kindern fangen wir zum Warm-up meist mit Fangespielen an. Das ist Parkours in seiner reinsten Form“, sagt Maik.

Sie haben beobachtet, dass immer weniger Kinder auf Bäume klettern oder balancieren können. Schauspielschulen hätten bereits Probleme, Studenten zu finden, die so was draufhaben. Dem wirken sie entgegen. Mit Freude an der Bewegung.

„Das sind verkleidete Katzen!“

Ein bisschen Wettbewerb darf’s aber doch sein. Die Szene kennt sich. Nicht nur in Rostock. Europaweit. Und zwar über das RTL-Format „Ninja Warrior Germany“, bei dem Freerunner ihren Sport zeigen, hinaus. Jakob war drei Mal dort, ist einmal bis ins Halbfinale gekommen und dort an der Himmelsleiter gescheitert. Eine Aufgabe, die für Normalsterbliche im TV unüberwindbar wirkt. „Eigentlich einfach“, meint er. Ein Flüchtigkeitsfehler habe ihn rausgeworfen.

RTL-Moderator Frank Buschmann sagte mal über die Ninja Warrior-Sportler: „Das sind gar keine Menschen. Das sind verkleidete Katzen.“ Schaut man Maik und Jakob zu, möchte man ihm Recht geben.

Bock mitzumachen? Hier ist der Kontakt

Wer Lust auf den Sport Freerunning oder Parkour hat, kann sich an die Bewegungshelden wenden: unter www.bewegungsheld.de oder direkt per Mail an info@bewegungsheld.de.

Von Michael Meyer