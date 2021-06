Rostock

Nachdem es in der Hansestadt Rostock in den vergangenen Woche eher schwierig war, einen Termin im Impfzentrum in der Hansemesse zu bekommen, sind nun wieder dutzende Termine frei. Am Montag, dem 14. Juni, startet die Hansestadt einen Aktionstag, an dem zwischen 13.30 und 18.30 Uhr laut Terminvergabe alle fünf Minuten eine Spritze vergeben werden soll. Als Impfstoff wird Astrazeneca verabreicht.

Allerdings kann nicht jeder, einen dieser Termine wahrnehmen. Laut Informationen der Stadtverwaltung richtet sich das Angebot lediglich an Über-60-Jährige. Hinzu kommt, dass jeder Impfwillige innerhalb der vergangenen 14 Tage keine andere Impfung erhalten haben darf und gesund sein muss.

Impftermine werden online vergeben

Was zudem beachtet werden muss: Der Zweitimpfungstermin – ebenfalls mit Astrazeneca – findet dann neun Wochen später am 16. August zur gleichen Terminzeit statt. Terminänderungen sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich, heißt es weiter von der Stadt. Nach weiteren zwei Wochen gilt die geimpfte Person als vollständig geimpft.

Eine Impfung ohne vorher bestätigte Terminbuchung ist leider nicht möglich. Termine für dieses Sonderkontingent können nur über die Online-Terminvergabe der Rostocker Stadtverwaltung gebucht werden.Die Terminanfrage muss dann über einen per E-Mail zugesandten Bestätigungslink verifiziert werden. Die Vergabe des Impftermins erfolgt unmittelbar im Anschluss per E-Mail, die auch das Aufklärungsmerkblatt, den Anamnesebogen und die Einwilligungserklärung enthält. Wer diese Dokumente bereits ausgefüllt zur Impfung mitbringt, spart Zeit im Impfzentrum.

Falls ein Termin nicht wahrgenommen werden kann, sollte dieser bitte per E-Mail storniert werden, um anderen einen Impftermin zu ermöglichen.

Von OZ/acs