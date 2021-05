Kostenlos bis 16:42 Uhr Freie Impftermine am Freitag in Rostock: So können sich über 60-Jährige anmelden

Wer bislang noch keine Corona-Schutzimpfung bekommen, hat am Freitag die Chance, sich in Rostock impfen zu lassen. Im Impfzentrum in der HanseMesse sind noch Termine frei. Welche Bedingungen es für den Piks gibt und wie die Anmeldung funktioniert.