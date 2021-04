Freie Impftermine in der Rostocker Hansemesse

Rostock

In der Rostocker HanseMesse gibt es noch freie Impftermine in dieser Woche. Darüber informiert das Impfzentrum. Über eine Internetplattform kann sich ein konkreter Termin ausgesucht werden, der dann sofort verbindlich per E-Mail bestätigt wird. Das Angebot richtet sich an über 60-Jährige, die noch keine Corona-Schutzimpfung erhalten haben, und ausdrücklich auch an Einwohnerinnen und Einwohner aus der Region Rostock.

Die Impfung erfolgt ausschließlich mit Astrazeneca. Mit der Terminvergabe erfolgt automatisch die Buchung des erforderlichen zweiten Impftermins zwölf Wochen später. Unter der Internetadresse www.mvticket.de/impfen stehen zahlreiche Impftermine zur Auswahl. Nach Auswahl eines passenden Termins erfolgt die Registrierung. Über das Portal können auch das Aufklärungsmerkblatt, der Anamnese-Bogen und die Einwilligungserklärung heruntergeladen werden. Wer diese Dokumente bereits ausgefüllt zur Impfung mitbringt, spart Zeit im Impfzentrum.

Termine können auch über die zentrale Impfhotline des Landes unter Tel. 0385 / 20 27 12 84 gebucht werden. Eine Impfung ist nur nach vorher bestätigter Terminbuchung möglich.

Von OZ