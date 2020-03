Freiluft-Frühstück: KTV bittet Rostocker an den längsten Tisch der Stadt

Rostock

Die Sonne lacht, knackfrische Marmeladen-Brötchen verlocken zum Reinbeißen und der Kaffeeduft kitzelt die Nase: Schöner als mit einem ausgedehnten Frühstück im Freien kann ein Sonntag kaum starten. Geradezu unwiderstehlich klingt da die Premiere, die für den 10. Mai in Rostocks Kiez geplant ist: Beim ersten KTV-Frühstück sollen Genießer an der längsten Tafel der Stadt Platz nehmen und in großer Runde schlemmen können.

Dafür wird zwischen den Ladenzeilen des Barnstorfer Wegs in ganz großem Stil aufgetischt: Dort, wo normalerweise Autos und Radler fahren, sollen pünktlich zum Muttertag 70 Biergarnituren einen gut 140 Meter langen Frühstückstisch bilden. „Wir wollen unsere Straße beleben“, erklärt Andy Szabó, Inhaber des Restaurants Käthe.

Erst Lichterglanz, jetzt Leckereien

„Wir“ – das ist der „Barni-Stammtisch“, ein loser Zusammenschluss von Gewerbetreibenden. Den Ableger des KTV-Vereins hat Andy Szabó initiiert, um zusammen mit seinen Mitstreitern mehr Kunden in den Barnstorfer Weg zu locken und zugleich das Wir-Gefühl unter den Geschäftsleuten zu stärken. Das erste Projekt konnte sich sehen lassen: In der Vorweihnachtszeit hatten die Einzelhändler und Gastronomen Laternen mit leuchtenden Schneeflocken bestückt und so die Bummelmeile in einladendes Licht getaucht.

Dafür, dass das KTV-Frühstück zum Hingucker wird, sollen auch die Mitesser sorgen. Wer mag, könne mit Tischdecken, Blumen und ähnlicher Deko mithelfen, die kahlen Bierbänke aufzuhübschen, sagt Andy Szabó. Das Auge isst schließlich mit.

Frühstückspaket auf Bestellung

Ansprechendes für den Gaumen bringt der Bäcker: Wer einen der Acht-Personen-Tische zu je 30 Euro mietet, darf sich auf knusprige Brötchen freuen, die im Preis enthalten sind. Käse, Butter, Marmelade und Wurst können sich die Gäste entweder selbst mitbringen oder ordern: Die Fleischerei Seibt liefere nach Wunsch bestückte Frühstückspakete sowie Bestecke und Geschirr, erklärt Andy Szabó.

Autofrei und mit offenen Läden

Damit die Picknicker ganz ungestört frühstücken können, wird der Straßenzug für Autos gesperrt. Die Parktaschen verwandeln sich zu Aktionsflächen: Kinderschminken, Basteln, Live-Musik und Freiluft-Frisieren – das und mehr soll hier stattfinden. Zusätzlich wollen sich die Betreiber anliegender Geschäfte einbringen. Viele Läden sollen in der Zeit von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein und mit Tombola, Glücksrad und Co. Kundschaft anlocken.

Lust auf Boutique, Barbier, Blumenladen – insgesamt 76 Geschäftsinhaber und Freiberufler seien zwischen Brink und Margaretenplatz angesiedelt, sagt Andy Szabó. Und etliche davon bringen sich im „Barni-Stammtisch“ ein. „Am Anfang waren viele skeptisch. Doch nach und nach machen immer mehr mit.“ Er hofft, dass der Barnstorfer Weg zur Rostocker Version der Hüxstraße in Lübeck wird, die dank des Einsatzes der dort tätigen Café- und Shopbetreiber als lohnende Adresse für Genießer und Schaufensterbummler gilt.

Die letzten Zweifler will Szabó durch Beharrlichkeit überzeugen. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, sagt er und lacht. Zu denen, die bereits begeistert sind, zählt Vivian Tietz. Sie ist Inhaberin des Deko- und Secondhand-Modeladens Cosi und freut sich darauf, dass bald im XL-Format vor ihrer Ladentür gefrühstückt wird. „Mit netten Leuten an einem Tisch sitzen, gemeinsam essen und dann auch noch unter freiem Himmel – da wird die Stimmung bestimmt super.“

Frühstückstisch reservieren – so geht’s

Nur eines könnte den Frühstücksmachern noch die Butter vom Brot nehmen: die Corona-Epidemie. Doch Andy Szabó ist zuversichtlich, dass diese bis Mitte Mai abgeklungen ist. Wer sich das Freiluft-Frühstück nicht entgehen lassen möchte, kann ab sofort per Mail an vorstand@ktv-verein.de einen der 70 Tische reservieren. Was durch die Mieten reinkommt, wird aufgeteilt. Die Summe soll zum einen die Unkosten für die Biergarnituren decken und zum anderen in die Kasse des KTV-Vereins fließen, der das Geld für das KTV-Fest am 5. und 6. Juni nutzen will.

Leckermäulchen, die sich beim XL-Frühstück Appetit angegessen haben, bekommen schon wenig später Nachschlag in Form von Drei-Gang-Menüs serviert: Am 13. Juni soll das nächste KTV-Dinner stattfinden, kündigt Andy Szabó an. Während dabei in verschiedenen Wohnungen Mahlzeiten verspeist werden, wird am 14. Juni erneut draußen aufgetischt – beim Bürgerbrunch auf dem Uni-Platz.

Zu Tisch! Am 10. Mai, dem Muttertag, soll im Barnstorfer Weg das erste KTV-Frühstück stattfinden. Dafür werden in der Straße 70 Biergarnitituren aufgebaut. Wer einen der Acht-Personen-Tische buchen möchte, hat per Mail an vorstand@ktv-verein.de die Möglichkeit dazu und bekommt unter dieser Adresse auch weitere Infos. Das Frühstück samt Rahmenprogramm beginnt um 10 Uhr. Parallel dazu laden viele Geschäfte im Barnstorfer Weg zum verkaufsoffenen Sonntag ein (10-16 Uhr).

Von Antje Bernstein