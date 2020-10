Rostock

Ein frustrierter Kasperl, der zum faschistischen Diktator wird und Andersdenkende im Theater aus dem Weg räumt, ein Bahnhofsklo, auf dem intrigiert, geliebt und dem Leben ein Ende gesetzt wird, eine lebensgefährliche Flucht übers Meer oder ein futuristisch anmutendes Endzeitszenario mit Puppen und Masken – das sind nur einige der Produktionen, die es ins Finale der Freisprung Theatertage 2020 geschafft haben. Vom 15. bis zum 17. Oktober werden in der Bühne 602 insgesamt acht ausgewählte Inszenierungen aus ganz MV gezeigt, von denen drei zudem ein Preisgeld erhalten.

„Wir hatten in diesem Jahr so viele tolle Bewerbungen, dass uns die Entscheidung schwergefallen ist“, sagt die künstlerische Leiterin Sonja Hilberger. Aus weit mehr als 30 Bewerbungen habe die Jury – darunter Vertreter aus den Bereichen Schauspiel, Tanz, Theater und Puppenspiel – die acht Gewinnerproduktionen ausgewählt. Kriterien seien neben Professionalität ein Bezug zu MV sowie ein breit gefächertes Themenspektrum.

Neue Konzepte oder spartenübergreifende Produktionen

„Was uns besonders interessiert, sind neue Konzepte oder spartenübergreifende Produktionen wie beispielsweise ’Workers Union’“, so Hilberger. Bei der Musiktheater-Collage agieren die Beteiligten zugleich als Sänger und Schauspieler und stellen mit ihren Musikinstrumenten in diversen Kurzgeschichten verschiedene Gemütszustände dar.

Spartenübergreifend ist auch die Produktion „Carmen ist tot“ – ein literarisch-szenischer Abend mit Poetry Slam, Loop Station und Gesang von Claudia Roick. Die Greifswalderin, die an der Rostocker HMT Gesang studierte, bewegt sich mit ihrer Protagonistin an der Schwelle zum Nichts auf der Suche nach Erlösung.

Traumperformance und Endzeit-Dystopie

Mit der Frage „Was ist ein Traum“ beschäftigt sich die Traumperformance „Schnapp dir deinen Traum“ von Dürten Thielk, die der freien Theaterszene Rostocks entstammt und in Berlin lebt. Geister und Monster, Wesen aus der Vergangenheit, der Zukunft, aus Mythen und aus dem Mikrokosmos versammeln sich hingegen in der Endzeit-Dystopie „She ist Fine“ – umgesetzt mit Masken und Puppen.

Um das ländliche Leinewitz mit seinen altersschwachen Bewohnern dreht sich das Stück „Hinter den Fenstern“ von Nikola Schellenschmidt – eine Produktion des schwimmenden Wandertheaters „Traumschüff“. Weil Dorfärztin Helga in Rente geht und kein Nachfolger in Sicht ist, droht der Ort zu einer medizinischen Versorgungswüste zu werden, wäre da nicht Start-up-Gründer Raul mit seiner „Arztpraxis von Morgen“ – einer App für Video-Sprechstunden.

„Jenseits der blauen Grenze“ und „Der stillste Ort im Hauptbahnhof“ – beides Produktionen der Theaterakademie Zinnowitz – thematisieren zum einen eine packende DDR-Fluchtgeschichte über das Meer: Aus Verzweiflung und voll Hoffnung schwimmen Hanna und Andreas los. Ihr Ziel ist der 50 Kilometer entfernte Westen. Werden sie ihr Ziel erreichen? „Der stillste Ort im Hauptbahnhof“ rückt ein Bahnhofsklo in den Fokus, auf dem sich diverse Menschen treffen, die am Scheideweg stehen.

Kasperl als faschistischer Diktator

In dem Stück „Bis zur letzten Pritsche“ wird das ansonsten brave „Kasperl“ zu einem faschistischen Diktator, der alle Andersdenkenden – egal ob Puppe oder Mensch – zum Volksfeind erklärt. Dabei werden Texte diverser Politiker verwendet.

Seit sechs Jahren gibt es die Theatertage, die jährlich vom Landesverband Freier Theater Mecklenburg-Vorpommern initiiert werden, um junge Theaterschaffende in MV zu fördern. „Das Festival ist zum einen eine Plattform, auf der sich junge Theaterschaffende präsentieren können, zum anderen ist es eine Möglichkeit, andere Künstler und deren Arbeitsweise kennenzulernen und Netzwerke zu bilden“, sagt Hilberger. Auch Besucher könnten innerhalb von drei Tagen Theaterschaffende aus dem ganzen Land von Zinnowitz bis Rostock erleben, auch, wenn die Umsetzung in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen nicht leicht gewesen sei.

Acht Produktionen in drei Tagen: Enormer Kraftaufwand

„Acht Produktionen in drei Tagen, das ist schon ein enormer Kraftaufwand“, verrät Hilberger. „Wir konnten die Aufführungen nicht live anschauen, da es coronabedingt keine Aufführungstermine gab.“ Daher habe man sich bei der Auswahl auf Video-Bewerbungen und schauspielerische Konzepte stützen müssen. „Das erforderte schon ein wenig Vorstellungskraft“, sagt Hilberger und lacht. „Trotzdem wollten wir junge Menschen ermutigen, sich zu bewerben.“

Auch das Konzept habe man in diesem Jahr verändern müssen: „Eigentlich gehören dazu Anschlussgastspiele in verschiedenen Theatern in MV, aber da wir bei der Planung im Frühjahr nicht wussten, wie die Spielsituation im Oktober ist, bieten wir stattdessen Workshops an“, so Hilberger. Das Hygienekonzept sehe zudem vor, von den insgesamt 120 Plätzen in der Bühne 602 rund 80 zu besetzen, auf denen die Besucher während des Theaters die Maske tragen müssten.

