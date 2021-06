Freizeitparks in MV: Hier können Familien in den Sommerferien Spaß haben

Rostock

Die Sommerferien in MV sind in vollem Gange. Ein Besuch in einem Freizeit- und Erlebnispark darf für die meisten Familien im Programm nicht fehlen. Und da gibt es im Land einiges zu erleben. Ob auf den Spuren der Dinosaurier, beim Hüpfen im Trampolin-Action-Park oder bei einer Zeitreise im Entdeckerpark: Spaß und Abenteuer sind garantiert.

Dank der Corona-Lockerungen gibt es auch keine Testpflicht für die Besucher mehr. Die OZ stellt elf tolle Erlebnisparks in MV für die ganze Familie vor.

Dinopark Mölschow auf Usedom und Dinosaurierland Rügen

In MV gibt es gleich zwei Möglichkeiten, in einem Dinosaurierpark in die Welt der Urzeittiere einzutauchen. Im Dinopark Mölschow auf Usedom sowie im Dinosaurierland Rügen können Besucher alles über die Tiere erfahren. Ein Neuzugang, den es seit Mai im Mölschower Park gibt, wird Dino-Fans besonders gefallen: Dort steht nun ein 16 Meter langer Spinosaurus. In beiden Parks können sich große und kleine Gäste außerdem auf Fossiliensuche begeben.

Das Dinosaurierland auf Rügen hat im Juli und August täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder sieben Euro und für Erwachsene 9,50 Euro. In Mölschow können Besucher täglich von 9 bis 18 Uhr den Park besuchen. Hier beträgt der Eintrittspreis für Kinder 8,50 Euro und für Erwachsene 10,50 Euro.

Im Dinopark Mölschow können sich Besucher auf die Spuren der Dinosaurier begeben. Quelle: Cornelia Meerkatz

Flip & Fly: Die Trampolin-Arena in Rostock

Einfach mal auspowern und dabei noch jede Menge Spaß haben: Die Trampolin- und Actionarena Flip & Fly in Rostock ist nicht nur bei schlechtem Wetter eine tolle Ausflugsmöglichkeit für die ganze Familie. 3000 Quadratmeter bieten Platz für zahlreiche Trampoline und Action-Parcours, auf denen Besucher toben und springen können.

Die Arena ist in den Sommerferien von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 60 Minuten Sprungzeit gibt es für Kinder ab sieben Jahren für 13,50. Für Jüngere kostet es 9,50 Euro.

Pirateninsel in Putbus auf Rügen

Ob in der Laserhöhle oder auf der Vulkan-Rutsche: Auf der Pirateninsel in Putbus auf Rügen ist Abenteuerspaß vorprogrammiert. Auf 2500 Quadratmetern können Besucher auf einer Riesen-Hüpfburg und mehreren Trampolins springen, mit Tretbooten und Elektroautos fahren oder sich durch die Piratenhöhle kämpfen.

Die Laserhöhle in der Pirateninsel Rügen fordert Geschick und macht jede Menge Spaß. Quelle: Pirateninsel Rügen

Von Juni bis August ist die Erlebnisarena täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Hüpfburgenland auf Usedom

Das Hüpfburgenland steht vom 20. Juni bis 4. September in Ückeritz auf Usedom und ist nach eigenen Angaben die größte Hüpfburg Europas. Besucher können sich dort auf verschiedenen Achterbahnen, Hüpfburgen, Schaukeln, Rutschen und Bällebädern austoben.

OZ | Alles Familie, der Ratgeber für alle Eltern in Mecklenburg-Vorpommern Der kostenlose Newsletter für Familien rund um Schulen, Kita und Erziehung – per Mail jeden zweiten Dienstag um 17 Uhr Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Freizeitpark hat in den Ferien täglich von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Kinderkarte gibt es ab 7,50 Euro. Für Erwachsene kostet der Eintritt 2,50 Euro.

Riesen-Hüpfburg im Play Park in Bad Doberan

Hüpfburgenspaß gibt es auch in Bad Doberan bei Rostock. Im Play Park können sich die Kinder auf einer Riesen-Hüpfburg austoben. Außerdem gibt es eine Reifen-Rutschbahn, einen Abenteuerspielplatz und einen Trail für BMX und Skates.

Karsten Luther (v. l.), Sebastian Weiß und Christian Wolfinger haben den Play Park in Bad Doberan aufgebaut. Quelle: Anja Levien

Der Park ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für Kinder ab vier Jahren beträgt der Eintrittspreis 15 Euro, Erwachsene zahlen fünf Euro.

Minimare in Kalkhorst

In neun Themenparks können Besucher des Minimare in Kalkhorst in Nordwestmecklenburg durch die verschiedenen Jahrhunderte reisen. Im Entdeckerpark gibt es zahlreiche Miniaturmodelle zu Schlössern, Kirchen und Windmühlen zu bewundern. Durch Quizze und Spielstationen wird das Wissen auf spielerische und spannende Weise vermittelt. Ein Abenteuerspielplatz mit einem Wasserspielpark und einem Schiffswrack bieten zudem jede Menge Spaß und Platz zum Austoben.

Im Entdeckerpark Minimare in Kalkhorst können Besucher auf Zeitreise gehen. Quelle: Malte Behnk

Der Park ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kinder bis fünf Jahre zahlen vier Euro, ältere 6,50 Euro. Für Erwachsene kostet der Eintritt 9,50 Euro.

Karls Erlebnis-Dörfer in Rövershagen, Zirkow und Koserow

In Karls-Erlebnis-Dörfern in Rövershagen bei Rostock, Zirkow auf Rügen und Koserow auf Usedom können Besucher nicht nur Erdbeermarmelade in den Manufakturen verkosten. Es gibt auch zahlreiche Attraktionen wie Kartoffelsackrutschen, Karusselle, Klettererdbeeren und Mini-Go-Karts, die zum Spaß für die ganze Familie werden.

Action und Spaß im Kessel-Flieger im Bonbon-Land von Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen. Quelle: Karls Erlebnis-Dorf

Die Dörfer haben täglich von 8 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet. Tagestickets, welche für alle kostenpflichtigen Attraktionen im Erlebnisdorf benötigt werden, kosten in Rövershagen zwölf Euro, in Koserow und Zirkow sind es acht Euro.

Rügenpark in Gingst

Einen echten Freizeitpark mit allem, was dazu gehört, findet man in Gingst auf Rügen. Rutschen, Achter- und Wildwasserbahnen, Hüpfburgen und vieles mehr bringen kleinen und großen Besuchern Action und jede Menge Spaß.

Im Rügenpark in Gingst gibt es neben Achterbahnen, Rutschen und Hüpfburgen auch einen Miniaturenpark. Quelle: Robby Günther

Der Rügenpark hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren 9,90 Euro. Kindertickets gibt es je nach Körpergröße ab drei Euro.

Von Franziska Weiß