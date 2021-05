Rostock

Regional, saisonal, frisch und lecker und dabei noch nachhaltig. Wer auf diese Attribute Wert legt, kann sich Lebensmittel, die ausschließlich in Mecklenburg-Vorpommern produziert werden, wöchentlich liefern lassen. Überraschungseffekt inklusive!

„Fretbüdel“ heißen die nur mit ausgewählten Zutaten bestückten „Fressbeutel“, die mit viel Engagement in der Mecklenburgischen Schweiz, in Basedow, von Hand ausgewählt und gepackt werden. Ein selbst kreiertes Rezept der Mitarbeiter kommt auch noch in die Papiertüte, was das Kochen erleichtert.

Das Konzept erinnert an das bekannte deutsche Start-Up „Hello Fresh“, das seit zehn Jahren sogenannte Kochboxen im Abo verschickt. Doch was steckt genau in der regionalen Alternative aus MV drin?

„Wir sind konsequent regional und saisonal“

Es gibt die Fretbüdel in verschiedenen Größen und auch in den Varianten Vegetarisch oder Vegan. „Immer drin sind Butter, Brot und Käse und natürlich Obst und Gemüse der Saison, das wir in der Region haben. Wir sind ganz konsequent regional und stark saisonal, damit es so ursprünglich ist, wie es mal war, wenn wir an nachhaltiges Leben denken. Anhand der Tüten weiß man immer, was gerade wächst und was eben nicht“, erläutert Dörte Wollenberg, verantwortlich unter anderem für die Qualitäts- und Herkunftssicherung bei der Meck-Schweizer GmbH, die die Fretbüdel vermarktet. Für Nicht-Vegetarier oder -Veganer findet sich auch ein Stück Fleisch oder Wurst in den Überraschungstüten, je nachdem, was gerade vorhanden ist.

Interessante Spezialitäten aus Mecklenburg-Vorpommern

„Die Rezepte dazu entwickeln wir im Team und überlegen, was man Schönes aus den Produkten kochen könnte“, sagt Wollenberg. Das Besondere: Alles, was in den Tüten ist, wird ausschließlich in Mecklenburg-Vorpommern produziert und das sind mitunter interessante Spezialitäten. „Wir haben auch mal Taccos und Tortillas im Beutel, die werden in Rothenklempenow aus regionalem Mais hergestellt. Oder Chutneys, Tees und Pesto aus Kletzin, dort werden alte Obst- und Gemüsesorten angebaut.“

Schnittstelle zwischen regionalem Erzeuger und Konsument

Den Lieferdienst der regionalen Fretbüdel gibt es seit 2020, das Geschäft wächst langsam und stetig. Dörte Wollenberg erklärt das Konzept: „Wir bringen die, die gerne Produkte aus der Region haben möchten und die, die sie produzieren, zusammen. Wir sind die Schnittstelle. Wenn jeder sich auf den Weg machen würde, wäre das viel zu umständlich.“ Die Fretbüdel können auch abonniert werden, so dass automatisch jede Woche eine Tüte geliefert wird oder je nach Bedarf auf Bestellung.

„Oft sind Sachen dabei, die man so gar nicht kaufen würde“

Im Umkreis der Packstätte werden die Beutel bis an die Haustür geliefert, in umliegenden Gegenden zu einer Abholstation. In Rostock und Umgebung gibt es gleich mehrere. Eine davon ist auch in der Doberaner Straße zu finden. Hier landen jeden Freitag die bestellten Fretbüdel und warten auf ihre Abholung. Fretbüdel-Kundin Luise Kleist (21) freut sich jedes Mal auf den Blick in die Tüte. „Der Inhalt wird ja auf Instagram angeteasert, daher kann man sich etwas darauf einstellen. Außerdem sind oft Sachen dabei, die man so gar nicht kaufen würde. Gelbe Beete zum Beispiel, Pastinaken oder Kräuter-Saitlinge. Und der Blüten-Salat ist toll.“

Praktisch für Kochnovizen: Rezepte in der Tüte

Luise Kleist hat den Fretbüdel für Vegetarier, da sie die meiste Zeit auf Fleisch verzichtet. Für die junge Studentin, die beim Kochen noch gerne dazulernt, gibt es ein besonderes Benefit: „Das Beste ist, dass sie Rezepte mit in die Tüte legen.“ War denn auch schon mal was drin, was sie gar nicht mochte? „Ja, Grünkohl, aber den hab ich einfach unter einer Gemüsepfanne mit gerösteten Pinienkernen versteckt, und das hat dann geschmeckt.“

Jan Kleinschmidt (55): „Ich bekomme den Grooten Fretbüdel zweimal im Monat.“ Quelle: Martin Börner

„Das Zeug ist wirklich frisch, weil der Lieferweg so kurz ist“

Auch Jan Kleinschmidt, Inhaber von Ronjas Espresso, eine der vier Abholstationen in Rostock, ist selbst Kunde. Er hat den „grooten Fretbüdel“ abonniert. „Neulich waren zwei Forellen drin, da musst du zusehen, dass du einen Kühlschrank findest“, lacht der 55-Jährige, dem der Beutelinhalt immer sehr gelegen kommt. „Der Inhalt reicht bestimmt für vier bis sechs Leute, da kannst du vorher schon welche einladen – das ist super genial. Und das Zeug ist wirklich frisch, weil der Lieferweg so kurz ist. Guck dir nur mal den Salat an, so sieht der im Supermarkt nicht aus“, sagt er und freut sich über die frische Vielfalt in seiner Überraschungstasche.

Landwirtschaft unterstützen und die Ernte wird geteilt

Ein ähnlich regional bewusstes Konzept bietet auch „Solawi“ – die Solidarische Landwirtschaft aus Rostock, deren Felder in Pölchow im Landkreis Rostock liegen. Hier kann der Kunde im Jahresrhythmus mit einem monatlichen Beitrag die Landwirtschaft unterstützen und bekommt dann je nach Anteil, jede Woche eine Kiste mit den angebauten Obst- und Gemüsesorten geliefert.

„Die Landwirtschaft wird gemeinsam finanziert, und die Ernte wird geteilt. So ist eine gute, ökologische Landwirtschaft möglich, ohne den Druck des Marktes. Und die Erzeuger können planen, weil sie feste Abnehmer haben“, beschreibt Frank Freitag von Solawi die Idee. „Wer Lust und Zeit hat, kann auch gerne mitmachen bei der Bewirtschaftung.“

