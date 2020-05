Freude, Angst und Hoffnung: Wie die Menschen das Pfingstwochenende in MV erleben

Rostock/Dierhagen/Ahrenshoop

Ob in Rostock-Warnemünde, am Saaler Bodden oder im Künstlerort Ahrenshoop: Die Straßen, Strände und Promenaden des Landes durften am Pfingstsamstag wieder zahlreiche Touristen begrüßen. Die Freude darüber ist bei den Besuchern ebenso groß wie die Hoffnung der Landesregierung, dass man in zwei Wochen nicht die Quittung in Form höherer Infektionszahlen erhält.

„Ding, Ding, Ding, Ding“, ruft Julian Bucuroin, während er das Schnittlauch über das soeben gebratene Spiegelei verteilt. „Auch das muss mit Liebe gemacht werden“, sagt der gebürtige Rumäne, während er zwischen den brutzelnden Bratpfannen, den mit Wurst und Käse drapierten Tellern und den Kaffeekannen hin und her springt.

Ohne Buffet alles etwas frischer

Ein kurzer Blick auf das Formular verrät dem Koch des Ostseehotels in Warnemünde, welche Wünsche die Gäste aus Zimmer 17 am Vortag für das Samstagsfrühstück hinterlegt haben. Ob Rührei, Spiegelei, Würstchen, Bacon, Eiersalat, Kaffee oder Säfte: Der 52-Jährige erfüllt jedem der 36 Gäste fast im Alleingang die angekreuzten Wünsche. Denn das übliche Buffet darf es im Zuge der Corona-Verordnungen noch nicht geben.

„Ich habe seither doppelt so viel Arbeit“, sagt er. Mehr Personal gebe es nicht. Was ihn antreibt? Dass er die Gäste, denen er die Gerichte auch noch persönlich an den Tisch bringt, zufrieden macht.

„Großes Lob an die Mitarbeiter. Das wird hier alles mit Hingabe gemacht“, sagt Jens Rothe, der soeben mit seiner Frau Jacqueline auf der Terrasse des Hotels Platz genommen hat. Dass es kein Buffet gebe, störe sie nicht. „Jetzt bekommen wir das alles ja auch noch frisch serviert“, sagt Jacqueline Rothe. Das Ehepaar aus der Nähe von Zwickau nutzt den Urlaub als Ausgleich für die ausgefallene Kreuzfahrt in der Adria. „Es gibt Schlimmeres. Wir fühlen uns hier wirklich willkommen.“

Eine nach innen gerichtete Kampagne

Währenddessen füllt sich nicht nur die Warnemünder Promenade wie an guten Tagen der vergangenen Jahre, sondern auch auf der Außenterrasse des Kurhauses tummeln sich zahlreiche Menschen in der Sonne. Darunter: Landeswirtschaftsminister Harry Glawe, Landtagspräsidentin Birgit Hesse, Dehoga-Chef Guido Zöllick und weitere Vertreter der Landespolitik und der Tourismusbranche. Sie wollen ihre Kampagne „Wir sind Urlaubsland“ vorstellen.

Das 40 mal 40 Meter große Plakat an der Front des Hotel Neptuns mache deutlich, dass den Menschen aus MV Gastfreundschaft eine Herzensangelegenheit ist, sagt Hesse. Es soll befördern, dass Berichte von zerkratzten Autos, Beschimpfungen und an den Landesgrenzen abgewiesener Menschen der Vergangenheit angehören.

Seit 25. Mai dürfen Urlauber wieder nach MV – jedoch nur unter Auflagen. Unter anderem dürfen Hotels ihre Betten nur zu 60 Prozent auslasten. Wann die Hoteliers wieder darauf hoffen können, ihre Kapazitäten auszuschöpfen? „In der nächsten Woche werden wir beraten. Wir hoffen zeitnah nach Pfingsten“, sagt die Landtagspräsidentin.

Voraussetzung sei natürlich, dass die Infektionszahlen nicht ansteigen. Laut Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV, rechne man mit einer Zusage in zwei Wochen. „Spätestens dann muss die Quote weg.“ Stichtag sei für ihn die Kabinettssitzung am 9. Juni.

Kostspielig aber entspannt

Laut Hochrechnungen befinden sich an diesem Wochenende etwa 350 000 Urlauber in MV – darunter sind auch Sophia und Marcel Intakli aus Berlin. Gemeinsam mit ihrer Neugeborenen Leni haben sie am Freitag spontan die Reise nach Warnemünde angetreten. „Es ist hier viel entspannter als in der Bundeshauptstadt“, sagt die junge Mutter, die mit ihrem Baby erstmals gemeinsam Urlaub macht. Nur sei der Kurztrip recht kostspielig. „Unter 200 Euro die Nacht haben wir nichts mehr gefunden.“

Auf der B 105 von Rostock in Richtung Fischland ist währenddessen zu merken, dass die Einwohner von MV nicht länger unter sich sind. Wohnwagen und Kleinbusse mit auswärtigen Kennzeichen bestimmen das Bild einer schleichenden Kolonne. Zwischen Bentwisch und Rövershagen ist Geduld gefragt. Erst auf Höhe des Parkplatzes von Karls Erdbeerhof löst sich der Stau. Eine Vielzahl der Fahrzeuge hat die fruchtige Erlebniswelt als Ziel auserkoren.

„Ihr habt etwas verpasst“

„Seit Freitag sind deutlich mehr Menschen hier“, sagt Wolfgang Butzke, der gemeinsam mit seiner Frau Marlies eine Pause von der Fahrradtour am Dierhäger Hafen einlegt. Das Ehepaar aus dem Kölner Raum hat bereits am Mittwoch in ein Wustrower Hotel eingecheckt. Ihre Freunde sind in der Heimat geblieben. „Die haben aus Angst vor dem Virus abgesagt.“

Was sie dem Paar berichten werden, wenn sie zurück sind? „Schade, dass ihr nicht mitgefahren seid. Ihr habt etwas verpasst“, sagt Butzke, der die Atmosphäre in Unterkunft und Umland als locker-vorsichtig beschreibt.

Fährt man weiter Richtung Prerow, bestimmen immer mehr Fahrradfahrer den Verkehrsfluss. Eine Vielzahl von ihnen macht vor dem Imbiss Fischkaten in Ahrenshoop Rast. Sie reihen sich ein in eine Schlange, die aufgrund von Platzmangel nur an einigen Stellen mit dem angeordneten Mindestabstand von 1,50 Meter durchbrochen ist.

Warum die Menschen sich hier sammeln? „Hier gibt es einfach die beste Fischsuppe, die ich kenne“, sagt René Zschörnig aus Leipzig. Wie er die Stimmung im MV-Urlaub nach den ersten Lockerungsmaßnahmen empfindet? „Es ist wie in einem Traum“, sagt er sichtlich zufrieden.

Kinder des Landes sind voller Hoffnung

Hingegen etwas erschrocken von den vielen Touristen zeigt sich Gutshausbesitzer und Organisator der Mittsommer-Remise Robert Uhde. Er hat in Ahrenshoop einen kurzen Stopp eingelegt, um sich ein Eis zu gönnen. „Wenn man die Bilder vor und nach der Öffnung vergleicht, ist das schon krass.“

Er sei aber wie viele der Kinder dieses Landes voller Hoffnung, dass es nach zwei Wochen kein böses Erwachen gebe. Denn erst dann werde man sehen, ob das Land weiter Richtung Normalität schreiten könne.

Von Moritz Naumann