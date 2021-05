Freudentränen in Warnemünde: Das Hanse Rad dreht sich wieder

Seit dem 1. November haben in den Gondeln des Hanse-Rades in Warnemünde keine Besucher mehr gesessen. Doch nun dreht sich das Rad wieder. Welche Gefühle dies bei der Schaustellerfamilie Geisler ausgelöst hat und was die Lehre der letzten Monate gewesen ist, erzählen Sie der Ostsee-Zeitung.