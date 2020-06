„Fridays For Future“ ist zurück – Erster Klimastreik in Rostock

Rostock

Sind sind wieder da: Am Freitag, dem Weltumwelttag, haben sich Aktivisten der „Fridays For Future“-Bewegung nach wochenlanger Pause wieder zu einem Klimastreik zusammengefunden. Hauptanliegen der jungen Klimaschützer: Das Kohlekraftwerk Datteln 4. Das umstrittene Kohlekraftwerk im Ruhrgebiet wurde trotz heftiger Proteste am Samstag offiziell ans Netz gebracht.

Wenn es nach den Aktivisten ginge, würde das Kraftwerk schnellstmöglich wieder lahm gelegt werden. „Diese Inbetriebnahme ist total fragwürdig.“, meint Julia Rost, eine der Teilnehmerinnen. „ Deutschland hat doch beschlossen, aus der Kohle auszusteigen, das macht einfach keinen Sinn“ führt die 27-Jährige fort.

Demonstration geht auch mit Pandemie

Am Kröpeliner Tor nahm der friedliche Protest seinen Anfang. „Hoch für den Klimaschutz, runter mit der Kohle“ – Sprüche wie dieser brachten viel Bewegung in die Runde: Die etwa 60-70 Teilnehmer hüpften, tanzten, sangen, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Die vierzehnjährige Schülerin Nele Mai Hänler ist begeistert: „Ich bin überwältigt, dass sich gleich so viele wieder mobilisieren würden, habe ich nicht gedacht“.

Mit Hilfe von aufgemalten Kreide-Kreisen beachteten die Umstehenden dabei auch die Abstandsregeln. Und auch die Mundschutzmasken wurden nicht vergessen. Die Polizei zeigte sich zufrieden. Also ging es in einzelnen Grüppchen zum nächsten Treffpunkt: Neuer Markt.

Ansprache zu Rassismus

Auch hier wurde deutlich, dass sich bei den jungen Leuten Redebedarf angestaut hat. Aber die Umweltaktivisten machen klar: Nicht nur das Kohlekraftwerk ist heute von Belang. Auch Themen wie Rassismus, Sexismus und Homophobie wurden angesprochen. „Wir wünschen uns eine Zukunft, in der alle gleich und mit Respekt behandelt werden“ ruft eine rothaarige Schülerin von Bühne herunter.

Dabei denken die jungen Menschen sogar noch weiter: „Wie sieht die Zukunft unserer Kinder aus, wenn es so weiter geht?“. Maria Schiffler gehört dem Zusammenschluss der „Parents For Future“ an. Auch wenn sie selbst noch keine Kinder habe: „Ich bin hier auch für alle Kinder, die es noch nicht gibt“, so die 29-Jährige. Sie ist froh, dass die Versammlungen wieder stattfinden können, wenn auch nur eingeschränkt. Denn das einzige was jetzt helfe sei Handeln, wie eine Rednerin betonte.

Von Anna-Katharina Fischer