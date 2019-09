Fridays for Future: „Wir schreiben Geschichte“

Demo für Klimaschutz - Fridays for Future: „Wir schreiben Geschichte“ Rund 8000 Menschen sind in Rostock für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Der Kreativität der hochgehaltenen Plakate waren keine Grenzen gesetzt. Bei den wartenden Autofahrern sorgte die Demo für viel Unverständnis.

In Rostock sind am Freitagnachmittag Tausende Menschen für einen Wandel in der Klimapolitik auf die Straße gegangen. Quelle: Ove Arscholl