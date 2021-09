Rostock

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, mit diesen Worten marschierten am Freitagnachmittag rund 1500 Klima-Demonstranten im Rahmen der weltweiten „Fridays for Future“-Bewegung durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Halb so viele, wie ursprünglich angemeldet waren. Die Veranstalter rechneten im Vorfeld mit insgesamt 3000 Teilnehmern. „Wir sind dennoch stolz, dass sich so viele heute mit uns auf die Straße begeben haben“, betont Neele Mai Hänler während ihrer Rede auf der Bühne.

Los ging es pünktlich um 15 Uhr auf der Haedge-Halbinsel am Stadthafen. Von dort aus zogen die Teilnehmer nach einigen kurzen Redebeiträgen in Richtung Kanonsberg. Anschließend liefen sie über die Lange Straße weiter bis zur Grubenstraße und schließlich wieder zurück zum Startpunkt. Ganz vorne mit dabei waren Kim Lindemann (19) und Carolin Schneider (20).

Den beiden Frauen war es wichtig, so kurz vor den Wahlen Präsenz zu zeigen. „Oft wird uns jungen Leuten vorgeworfen, dass wir uns nicht für das politische Geschehen interessieren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine klare Meinung und die wollen wir hier präsentieren“, so Lindemann.

Appell an alle Wahlberechtigte

Alls wütende Elfe verkleidet hat sich Larissa Wolf aus Wismar dem Protest in Rostock angeschlossen. Normalerweise sei sie eher introvertiert, wie sie selbst sagt. Beim Thema: „Klimawandel“, möchte sie sich aber nicht mehr zurückhalten. „Es tut weh, dass sich auch nach Jahren nichts getan hat. Es reicht nicht mehr, dass nur Menschen wütend aufgrund der aktuellen Situation sind. Alle müssen ihre Stimmen erheben“, erklärt die 27-Jährige ihre Kostümwahl.

Ähnlich sieht es Neele Mai Hänler (16). Ihr Appell richtet sich an alle Wahlberechtigten: „Es ist wichtig, dass sie ihre Kreuze bei den bevorstehenden Wahlen im Zeichen des Klimaschutzes setzen um damit uns allen, die ihre Stimme noch nicht abgeben dürfen, zu unterstützen. Es geht hier schließlich um unsere Zukunft.“

Polizei spricht von friedlichem Protest

Laut Polizei verlief der gesamte Protest im und um den Stadthafen herum friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Auch die Verkehrsteilnehmer und Passanten reagierten überwiegend verständnisvoll auf die Straßensperren, die zeitweise errichtet wurden. Am Neuen Mark kam es zudem zu einem kurzen Stau im öffentlichen Nahverkehr – aber nur so lange, bis der Demonstranten-Zug an der Haltestelle vorbeigezogen ist.

„Ich finde es sehr vorbildlich, dass sich die Jugend heutzutage so engagiert. Da kann man schon ein paar Minuten warten“, sagt Ingeborg Hellers kurz, bevor sie in die Tram steigt. „Denn was den Klimawandel anbelangt ist es nun höchste Zeit, dass sich etwas ändert. Traurig, dass das nur die jungen Menschen begriffen haben.“

Von Susanne Gidzinski