Frisch vom Bauern: Das sind Mecklenburgs Bio-Höfe

Mecklenburg-Vorpommern gehört laut Zahlen der Landesregierung zu den Ländern mit den höchsten Anteilen an ökologischer Produktion. Ende 2019 waren im Land insgesamt 1020 Landwirtschaftsbetriebe biozertifiziert, 81 Betriebe mehr als in 2018, die biologisch bewirtschaftete Fläche ist auf 169 033 Hektar gewachsen.

12,6 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird damit ökologisch bewirtschaftet. In Mecklenburg laden einige Biobauernhöfe dazu ein, die Produkte direkt beim Erzeuger zu kaufen.

Landkreis Nordwestmecklenburg

In Neuenhagen ( Dassower Straße 26) lädt „Opas Bauernhof“ dazu ein, Gemüse/Obst, Kartoffeln (fest/mehlig), Milch und Milchprodukte, Geflügel, Eier, Honig, Brot und Blumen direkt vom Biobauern zu kaufen. „Alles nach Saison, weil wir nur eigene Sachen verkaufen“, erzählt Ina Genzer.

Ina Genzer ist die Chefin auf „Opas Bauernhof“. Der Name ist Programm – der Hof gehörte ihren Großeltern. 1949 wurde er enteignet und 1990 zurückgegeben. Ina Genzer führt den Hof inzwischen in dritter Generation.

Nun gibt es beispielsweise Kohlrabi, Salat, Radieschen, Rhabarber, Kartoffeln und Sellerie frisch vom Feld, montags bis samstags zwischen 9 und 18 Uhr hat der Hofverkauf geöffnet. Gerade sei die Situation schwierig, weil das Biolandhotel Stellshagen bis zum 25. Mai geschlossen hat. „Ein großer Abnehmer, der uns fehlt!“, erzählt Ina Genzer. Allerdings kochen nun mehr Menschen als sonst zu Hause, hofft sie auf diese Biokunden.

Der Bio-Hof „Hoher Schönberg“ (Kalkhorster Str. 37, 23948 Hohen Schönberg, www.hofhoherschoenberg.de) ist ein ehemaliger Erbpachthof aus dem Jahr 1860 im Klützer Winkel. Der Bauernhof mit rund 25 Hektar Grund wird von 19 Erwachsenen bewirtschaftet und weiter ausgebaut - auf ursprüngliche, handwerkliche und biologisch-dynamische Weise mit Acker- und Gartenbau und Viehzucht. Das bedeutet, die Tiere werden traditionell gehalten und Futtermittel wie Heu, Stroh, Rüben und Getreide werden komplett auf dem Hof selbst erzeugt.

Angeboten werden Obst und Gemüse der Saison, verschiedene Kartoffelsorten, Eier aus Grünlandhaltung, frische Rohmilch-Produkte von den per Hand gemolkenen Kühen oder Ziegen, verschiedenste Getreidesorten, auch frisch in der Natursteinmühle gemahlen, selbst gemachte Marmeladen, Weine und Säfte, täglich frisch gepresstes Leinöl in Rohkost-Qualität und andere Rohkost-Öle, Würz- und Heilkräuter, Duftrosen und verschiedene Honigsorten von den eigenen Hof-Bienen, Salben, Kerzen und mehr. Der Hofladen hat geöffnet, es gibt sogar einen Lieferservice.

Um Wismar

Der Biohof Tacke ist ein ökologischer Familienbetrieb mit Hofladen in Dorf Mecklenburg (Kletziner Str. 1a, 23972 Dorf Mecklenburg, www.biohof-tacke.de) bei Wismar. Biomilch, Biokäse, Biorindfleisch, Wildfleisch und mehr bieten Johannes und Irmtraud Tacke im Hofladen, der täglich von 6 bis 21 Uhr geöffnet hat. Mehrmals im Jahr wird zu bestimmten Terminen geschlachtet, das Fleisch kann und sollte vorbestellt werden.

„Unsere Tiere sind alle draußen. Wir haben einen Milchautomaten im Hofladen, an dem man sich frische Weidemilch zapfen kann“, erzählt Andrea Rossnagel aus dem Familienbetrieb. Die Jungrinder des Biohofes sind eine Kreuzung aus Holstein-Kühen mit Fleischrindern der Rasse Fleckvieh. Dank des Weidegangs und des hofeigenen Futters wächst besonders saftiges Fleisch. Im Hofladen gibt es dazu auch Bioeier und weitere Bioprodukte aus der Region vom Käse aus der hofeigenen Milch über Wurst, Säfte und Mehl beispielsweise. Gerade jetzt zur Grillsaison sind die Steaks der Renner und auch im Hofladen zu haben.

Auch auf dem Biohof Gluth (Schimmer Landstraße 3, 23972 Schimm bei Wismar, www.biofleischgluth.de) dreht sich alles um hochwertiges Bioweiderindfleisch – Angus Rind! „Wir bieten Weidefleisch, also das Fleisch von Tieren, die ihr Leben lang nur auf der Weide gestanden und Gras sowie Heu gefressen haben“, schreibt Heiko Gluth auf seiner Webseite. Produziert wird ökologisch verträglich, dabei werden die ohnehin schon hohen Standards der Verordnung für Biofleisch noch übertroffen.

Das Fleisch kann über den Direktverkauf vorbestellt werden, die Bio-Fleischpakete mit einem Gewicht von 10 bis 12 Kilogramm werden in Ein-Kilo-Portionen vakuumverpackt, sie beinhalten verschiedene Fleischgruppen für die verschiedenen Gerichte (Suppe, Gehacktes und Geschnittenes sowie Edelstücke).

Landkreis Bad Doberan

Der gute Boden zwischen Kühlungsborn und Rerik sorgt zusammen mit der Ostseeluft für den guten Geschmack des Gemüses auf dem Gemüsehof Bastorf (Kastanienweg 24, Bastorf, www.gemuesehof-bastorf.de). Reinhard Wittwer bewirtschaftet den Hof seit 2002 nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus. Knackiger Kohlrabi, Salat, saftige Möhren oder gesunder Spitzkohl – das Angebot ist ganzjährig und abwechslungsreich. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Eier und auch Brot werden beispielsweise verkauft.

Verkauft wird in und auf Bio-Märkten, an gastronomische Einrichtungen und über Bioläden und -märkte, dazu jeden Samstag zwischen 8 und 13 Uhr auf dem Wismarer Wochenmarkt.

Das Gut Vorder Bollhagen (Hauptstraße 1, 18209 Vorder Bollhagen, www.gut-vorder-bollhagen.de) ist mit 670 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche (450 Hektar Ackerfläche und 220 Hektar Dauergrünland) einer der wenigen Bio-Demonstrationsbetriebe in Mecklenburg. Mit Mutterkühen, Mastrindern, Schafen, Ziegen, Legehennen, Masthühnern, Gänsen und Enten kann eine breite Produktpalette für den Hofladen angeboten werden.

Eine Besonderheit sind die vier mobilen Hühnerställe, mithilfe derer die Hühner immer frisches Gras, genügend Auslauf und auch Schutz haben. Dafür wurde das Gut mit dem Bundespreis Ökologischer Landbau ausgezeichnet. Johannes Lampen, Leiter des Gutes, stellte den Betrieb 2004 auf ökologischen Landbau um.

Der Gutsladen im ehemaligen Taubenhaus auf dem Gutsgelände hat montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, dazu am Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Landkreis Rostock

Die Bio- und Erlebnisgärtnerei Rohde Rostock (Tannenweg 34a, 18059 Rostock, www.bio-rohde.de) wird seit 2004 nach ökologischen Grundsätzen bewirtschaftet, allerdings als Verein und über das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft – die Ernte wird unter den Vereinsmitgliedern aufgeteilt.

Landwirt Karl Matthes hat sich auf Bio-Heiderind spezialisiert – seit Anfang der neunziger Jahre sind seine Tiere auf den Weiden um Rostock präsent. Die Mutterkuhhaltung wurde zum Aushängeschild des Landwirtschaftsbetriebs.

Im Unternehmen ist die regionale Rückverfolgbarkeit gegeben - alles zwischen Geburt, Haltung und natürlich dem Vertrieb erfolgt vor Ort, verarbeitet und geschlachtet wird in der Region. Das Fleisch und die Wurst werden über die eigene Webseite www.heiderind.net vermarktet – auf Vorbestellung. Ein Tipp sind die Burger-Patties aus dem Rostocker Bio-Heiderind!

