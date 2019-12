Altstadt

Wenn es um Geschäftstüchtigkeit geht, dann schneidet bei Deutschlands Coiffeuren niemand so gut ab wie Stefanie Ehrich (40). Der Zentralverband des Friseurhandwerks hat die Rostockerin als „Unternehmerin des Jahres 2019“ ausgezeichnet. „Ich kann’s immer noch nicht ganz glauben“, gesteht sie. Besonders stolz sei sie darauf, dass sie die erste Frau sei, die den Titel in die neuen Bundesländer geholt habe.

Stefanie Ehrich (M.) bei der Auszeichnung zur Unternehmerin des Jahres Quelle: privat

Rostockerin betreibt Salonseit 11 Jahren

Seit elf Jahren verpasst die Rostockerin in ihrem Salon in der Großen Wasserstraße jedem Schopf den passenden Schnitt und bändigt selbst störrische Mähnen. Dabei hätte Stefanie Ehrichs Friseur-Karriere um ein Haar gar nicht erst begonnen. „Eigentlich wollte ich Kunstgeschichte studieren. Meine Mutter hat sich für mich bei einem Friseur beworben und dann wurde ich auch noch genommen“, erinnert sie sich und lacht. Schnell schlug der Ärger in Begeisterung um, aus anfänglichem Leid wurde eine Leidenschaft, die Stefanie Ehrich bis heute antreibt.

Den Willen, Begonnenes bis zum Ende durchzuziehen, vermisse sie bei den Generationen Y und Z, sagt die stellvertretende Obermeisterin der Friseurinnung Rostock-Bad Doberan. Jeder Zweite, der eine Friseurlehre beginne, breche diese vorzeitig ab. Da überlege sich mancher Kollege, ob es sich überhaupt noch lohne, das Risiko einzugehen und in Azubis zu investieren, so Ehrich. „Ich sehe die Gefahr, dass bald keiner mehr ausbilden will.“

Erfolgsgeheimnis: anders sein

Sie habe zu Spitzenzeiten acht Auszubildende beschäftigt, momentan seien es nur zwei. Für den Fall, dass Lehrlinge irgendwann ganz wegfallen sollten, sucht die Friseurmeisterin Wege, wie sie das Alltagsgeschäft mit weniger Stammpersonal meistern kann, ohne Abstriche bei Qualität und Service machen zu müssen. So heuert sie beispielsweise Studenten an, die den Profis als Assistenten zur Hand gehen und Hilfsaufgaben übernehmen.

Neue Wege wagen – das sei ihr Erfolgsgeheimnis, sagt Ehrich. „Ich bin ein Machertyp. Mein Credo: anders sein als andere.“ Shiatsu-Massage bei jeder Haarwäsche, Online-Buchung, Terminvergabe gegen Vorkasse, Trockenhaarschnitt-Revival – das und mehr habe es in ihrem Salon gegeben, lange bevor die Konkurrenz darauf setzte. Viele Jahre lang hat sie bei der Fashion-Show „Art en vogue“ Laufstegschönheiten frisiert. Seit drei Jahren kleidet sie Modefans in ihrer eigenen Boutique „Tsvai“ ein, die sie zusammen mit ihrem Geschäftspartner André Leddermann Tür an Tür zum Salon führt.

Neues in Planung

Das nächste Projekt ist schon in Planung: Mittelfristig will Stefanie Ehrich den Salon umbauen und besser mit der Boutique verbinden. Denn auch wenn der Titel „Unternehmerin des Jahres“ ihr schmeichle, wolle sie sich darauf nicht ausruhen. „Ich mache meinen Job nicht für die Lorbeeren, sondern aus Leidenschaft.“

