Rostock

Zweieinhalb Monate Zwangspause haben die Friseure durch den Corona-Lockdown nun hinter sich. Am Montag konnten die Haarsalons und Barbiere in MV nun wieder die Türen für ihre Kunden öffnen. Die Telefone der Geschäfte klingeln in einer Tour, die Nachfrage nach Terminen ist groß. Das hat auch der Inhaber des Friseursalons „Prince“ in der Rostocker KTV erlebt.

„Wir freuen uns, endlich wieder loslegen zu können“, sagt Mohammed Ali. Den Salon gibt es erst seit August des vergangenen Jahres. Lange öffnen und sich einen Kundenstamm aufbauen konnten sie bisher nicht. Der Lockdown machte ihnen, wie vielen anderen Friseuren auch, einen Strich durch die Rechnung.

„Jetzt bin ich 15 Jahre jünger“

Als einer der Ersten ergriff Babacan Karatsz die Chance, sich die Frise wieder richten zu lassen. „Ich habe so lange gewartet, sehen Sie sich meine Haare doch mal an“, sagt er und lacht. Ein bisschen wild, er sehe so viel älter aus, ist er der Meinung. Sonst gehe er jeden Monat zum Friseur. Die Lockdown-Zeit sei ihm deswegen schwergefallen.

„Ich habe keine Haarschneidemaschine zu Hause. Aber ich könnte das auch gar nicht selbst machen.“ Die Freude darüber, dass sein Stammbarbier ihm wieder eine tolle Frisur machen könne, sei daher enorm. Auch die Augenbrauen werden gleich mitgemacht. Eine knappe halbe Stunde später verlässt er glücklich den Salon, pustet sich noch ein Haar von der Schulter und sagt: „Sehen Sie, jetzt bin ich 15 Jahre jünger. Mindestens.“

„Ich hätte eigentlich noch auf meinen Termin warten können“

Nur einige Meter weiter betritt Monique Albrecht-Rose den „Allsenses Hair and Beauty Aveda Salon“ in der Nähe vom Doberaner Platz. Ihre Haare zunächst noch zu einem Dutt hochgesteckt, öffnet sie die lange, dunkle Mähne vor dem Friseur.

„Ich hätte auch noch warten können mit meinem Friseurbesuch“, sagt die 39-Jährige. Sonst geht es für sie alle drei bis sechs Monate zum Haarspezialisten. „Aber ich hatte Glück – habe angerufen und sofort einen Termin bekommen.“ Die Haare müssten wieder kürzer, sagt sie. Eine Stunde und zwanzig Minuten später ist es dann so weit. Freudestrahlend und frisch geföhnt kommt sie aus dem Salon wieder heraus.

Seine Mittagspause nutzte Christopher Schultz, um schnell zum Friseur zu huschen. „Wird dringend wieder Zeit“, sagt er und zeigt auf seinen Kopf. Die braunen Haare sind ihm zu lang. Von Experimenten an seiner Frisur hat er bislang abgesehen, lieber wollte der 23-Jährige warten, bis sein Stammsalon, der Friseursalon „Alan“ wieder aufmachen kann. „Ich habe zwischenzeitlich versucht, die Haare zu stylen, das sah aber nicht gut aus“, verrät er. Aber er hätte auch schon überlegt, dass seine Freundin ihm die Haare schneiden könne. „Wenn gar nichts mehr geht“, schmunzelt Schultz.

Hans-Joachim Dülsner griff selbst zur Schere

Um seine Brille besser tragen zu können, hat Hans-Joachim Dülsner während des Lockdowns selbst zur Schere gegriffen. Die Haare über den Ohren hätte er gestutzt, verrät er. Das hätte aber nicht so gut ausgesehen wie vom Friseur. Genau vor dem Lockdown seien er und seine Frau das letzte Mal beim Friseur in der Rostocker Wismarschen Straße gewesen.

Dort müsse kein Termin gemacht werden, dementsprechend warteten die Herren in einer Schlange draußen vor der Tür des Salons. „Nun wird es wieder Zeit für einen Schnitt“, sagt Dülsner und kommt wenige Minuten später wieder aus dem Salon, oben mit 12 Millimeter langen Haaren, an den Seiten mit sechs Millimetern.

Von Stefanie Ploch