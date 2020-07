Rostock

Eine Zeitreise in die 1990er Jahre – Aufnahmen aus dem Rostocker Stadtarchiv zeigen, wie es vor rund 40 Jahren in der Fritz-Reuter-Straße ausgesehen hat. Die Querstraßen, die Formen der Häuser und sogar die Bäume ähneln dem heutigen Bild der Straße sehr.

Dennoch hat sich einiges in der Straße getan. Hier sehen Sie die Ausschnitte aus der Vergangenheit im direkten Vergleich zum aktuellen Zustand der Fritz-Reuter-Straße:

Anzeige

„Zur gemütlichen Ecke“ heute „Pleitegeier“

Die Kneipe, die heute unter dem Namen „Pleitegeier“ bekannt ist, trug damals noch den Namen „Zur gemütlichen Ecke“. Auf der Vorrichtung, die bereits damals über der Eingangstür zu finden war, sitzt heute der Geier als Maskottchen der Bar.

Weitere OZ+ Artikel

Kiosk in der Fritz-Reuter-Straße

An dieser Stelle kreuzt die Waldemarstraße die Fritz-Reuter-Straße. Unfassbar welche Ähnlichkeiten die Kulisse mit der damaligen hat. Auffällig ist, dass die erhabenen Antennen von den Dächern verschwunden sind. Auch das kleine Kioskhäuschen auf der rechten Seite steht nicht mehr.

KTV Döner war früher Drogerie

Das Geschäft an der Hausecke war früher einmal eine Drogerie. Heute ist dort ein Imbissladen. Zu erkennen ist, dass bereits 1985 die Parksituation in der Straße keine einfache war.

Früheres Textilgeschäft heute Eiscafé Veis

Der Blick von der Waldemarstraße durch die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Ulmenstraße. Wo heute das Eiscafé „Veis“ ist, war bereits einmal ein Textilgeschäft.

Getränke , Möbel , Lebensmittel

Noch heute ist der identische Vorgartenzaun wie im Jahr 1985 zu sehen, der das Haus an der Ecke Borwinstraße ziert. Früher war das Haus ein Getränkehandel namens „Schröder Bierverlag“. Heute sind dort Wohnungen. Ein Haus weiter konnten die Anwohner Möbel kaufen. Selbst ein Lebensmittelladen war nur wenige Häuser weiter. Der heutige Spätkauf wurde auch schon damals als dieser genutzt.

Ecke Waldemarstraße

Im Jahr 1985 standen nur wenige Bäume in der Fritz-Reuter-Straße an der Ecke zur Waldemarstraße. Anders als an anderer Stellen der Straße wurde an der Kreuzung bereits das alte Kopfsteinpflaster ausgetauscht.

Veränderungen des „Pleitegeiers“

Das Bild zeigt erneut die Kneipe „Pleitegeier“. Heute befindet sich an der Hauswand die Terrasse des Lokals.

Häuser im schlechten Zustand

Damals befanden sich die Häuser in einem heruntergekommenen Zustand. Im Gegensatz zu 1985 sind mittlerweile alle Gebäude saniert.

Viel mehr Platz für Fußgänger

Vor 40 Jahren waren in der Fritz-Reuter-Straße weder Bäume noch Vorgärten zu sehen. Dafür war viel Platz auf den Fußgängerwegen.

OZ-Spezial: „Fritz-Reuter-Straße“ Dieser Beitrag ist Teil eines OZ-Spezials zur Fritz-Reuter-Straße in Rostock. Weitere Artikel über Bewohner, Geschichte und Besonderheiten der Hauptschlagader durch die KTV gibt es hier: www.ostsee-zeitung.de/fritz-reuter-strasse. Die Beiträge stammen von den OZ-Volontären Pauline Rabe, Juliane Schultz, Lena-Marie Walter und Flemming Goldbecher.

Von Lena-Marie Walter