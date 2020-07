Rostock

„Die Fritz-Reuter-Straße wird interessant in der Zukunft“, sagt der Rostocker KTV-Ortsbeiratsvorsitzender Felix Winter (Grüne). Was er meint, klingt zunächst unspektakulär: Die „Erneuerung der Entwässerungsleitachse“ stand im Juni auf der Tagesordnung der Ortsbeiratssitzung. Doch Winter ist überzeugt: „Das wird richtig groß.“

In mehreren Bauabschnitten, so der Plan, sollen in den kommenden Jahren sämtliche Wasser- und Fernwärmeleitungen samt Hausanschlüssen erneuert werden. Der Kommunalpolitiker wohnte selbst drei Jahre lang in der Reuterstraße. Er kennt ihre Besonderheiten und weiß auch, welche Probleme und Chancen die großangelegten Tiefbauarbeiten mit sich bringen können.

85 Bäume in Gefahr

„Bis zu 85 Bäume müssen wahrscheinlich weichen“, so Winter. „Doch wenn die Straße schon so groß umgebaut wird, dann kann man auch grundsätzlich über die Gestaltung nachdenken.“ Er würde die Straße gern neu denken, unbedingt auch unter Beteiligung der Bürger. Allerdings sei es dafür für den ersten Bauabschnitt zwischen Doberaner Straße und Borwinstraße bereits zu spät. Zu weit fortgeschritten ist die Planung.

Aus seiner Sicht handele es sich dabei nicht um Versagen einzelner Akteure: „Ursprünglich wurde eben gedacht, dass man lediglich ein paar neue Leitungen verlegt.“ Aber irgendwann habe wohl jemand im Rathaus die Idee gehabt, dass man die Straße dann ja auch gleich umgestalten könne. Das solle in den folgenden Abschnitten berücksichtigt werden.

Bessere Bedingungen für Radfahrer

Beteiligt an den Planungen sind nun das neue Amt für Mobilität, das Grünamt und das Tiefbauamt. Ortsbeirat Winter erläutert, was die Verantwortlichen seiner Meinung nach bedenken müssen: „Zum Typus der Straße gehören die WGs. Ihre Bewohner haben oft kein Auto, sondern fahren Rad.“ Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer streiten sich also um die gleichen Flächen.

Die Lösung scheint greifbar: Künftig soll es kein Kopfsteinpflaster mehr auf der Fahrbahn geben. So könnte man dort eigentlich mit dem Rad fahren. Der Bürgersteig würde wieder den Fußgängern gehören. Aber die aktuelle Planung sehe im ersten Abschnitt vor, die Straßenbreite um 25 Zentimeter zu verringern. Die verbleibende Straßenbreite reiche somit nicht aus, um gefahrlos einem Auto zu begegnen, warnt Winter. „Wir sind noch nicht glücklich mit der Lösung.“

Der Politiker hofft auf Nachbesserung und darauf, dass in den kommenden Ortsbeiratssitzungen kluge Lösungen präsentiert werden. „Das Thema wird uns in der KTV mindestens bis 2024 beschäftigen.“ Gern auch unter Mitsprache der Mieter in den WGs. „Sie prägen die Straße auf ihre Art und haben deshalb das Recht, mitzureden.“

Von Juliane Schultz