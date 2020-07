Rostock

Es ist ein Geschäft, das eigentlich im Verborgenen oder am Rande der Gesellschaft stattfindet: Prostitution. Doch in Rostock ist das ein wenig anders: Zwar gibt es auch hier ein Eros-Center abseits der Innenstadt und verdeckte Sexarbeit – angeboten etwa von Hausfrauen oder Studentinnen. Eine Sache gibt es allerdings nicht: einen Sperrbezirk.

Gewöhnlich sind in Städten Bereiche ausgewiesen, in denen Prostitution verboten ist. Denn grundsätzlich ist Prostitution zwar in Deutschland erlaubt, doch nicht überall. Viele Städte untersagen sie ganz. In anderen muss das Gewerbe in einem klar umrissenen Gebiet ausgeübt werden oder am Stadtrand. In Rostock hat es tatsächlich seinen Platz in der Mitte der Gesellschaft – in der Fritz-Reuter-Straße und in vielen anderen Straßen in der KTV.

Brutaler Angriff auf Prostituierte

„Das gibt den Sexarbeiterinnen viel mehr Sicherheit“, sagt Sandra Kamitz von SeLA, der Rostocker Beratungsstelle für Menschen in der Sexarbeit. Ein trauriges Beispiel, wie wichtig das ist, ist der brutale Angriff auf Tatjana W. im Jahr 2013. Sie wurde in einer Wohnung in der Fritz-Reuter-Straße 13 lebensbedrohlich verletzt. Ein Mann hatte ihr ein Messer in Bauch und Hals gerammt.

Die 39-Jährige konnte sich auf die Straße schleppen, wo Passanten ihr zu Hilfe kamen. Sie überlebte, der Täter und sein Helfer wurden verurteilt. Die Stadt reagierte mit der Einrichtung einer Beratungsstelle für Frauen und Männer, die sexuelle Dienste anbieten.

Eindrücke aus der Rostocker Fritz-Reuter-Straße:

Auch das Prostituiertenschutzgesetz (ProstschutzG) der Bundesregierung, das seit 2017 gilt, schreibt Sicherheitsstandards vor. So müssen Räume für sexuelle Dienstleistungen über ein Notrufsystem verfügen.

Betriebsstätten für Sexarbeit

Die Wohnung, in der Tatjana W. tätig war, ist auch heute noch eine Betriebsstätte für Prostituierte – als solche betrachtet sie das Ordnungsamt. In dem Haus gibt es noch fünf weitere. Sie werden vom Eigentümer wochenweise vermietet. Über konkrete Zahlen wird nicht offen gesprochen, doch es sollen – je nach Ausstattung – zwischen 300 und 500 Euro sein.

Frauen, Transfrauen und Männer arbeiten darin selbstbestimmt. Inserieren ihre Angebote auf einschlägigen Portalen und organisieren ihre Arbeit selbst. Einige arbeiten auf Termin. Andere warten, dass jemand an der Tür klingelt. Die Preise für simple Dienste liegen zwischen 50 und 80 Euro je Stunde.

Arbeitsverbot wegen Corona

Seit Beginn der Corona-Krise darf allerdings nicht mehr in den Wohnungen gearbeitet werden. Die Hygiene-Bestimmungen erlauben den Betrieb in Bordellen und Model-Wohnungen aktuell nicht. Vermietet sind die Wohnungen dennoch. Denn entsprechend ProstschutzG müssen sich darin zwei Schlafzimmer befinden – ein privates und eines zur Arbeit. Und privaten Besuch dürfen die Frauen und Männer natürlich empfangen.

Fragt man die Nachbarn, so wissen viele nichts vom Gewerbe nebenan, und wer es weiß, der stört sich nicht daran. Die Sexarbeiterinnen bleiben oft nicht lang – mieten die Wohnung nur für einige Wochen und ziehen schnell weiter. Offenbar ist Abwechslung statt Beständigkeit bei ihren Kunden gefragt und so kann sich kaum jemand an ihre Gesichter erinnern.

Die Mieter der Model-Wohnungen prägen das Bild der Straße genauso wie die vielen Studenten, die nur für wenige Semester in eine WG ziehen. Doch die Studenten schreiben zumindest ihren Namen auf das Klingelschild. Auf den sechs Klingeln der Reuterstraße 13 stehen Nummern. Das einzig Persönliche daran ist die Handschrift.

Von Juliane Schultz