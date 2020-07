Rostock

Mit mehr als 19 000 Einwohnern gehört die Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) zu den beliebtesten Vierteln in Rostock. Insbesondere junges, studentisches Publikum zieht es dorthin. Gelockt wird es von zahlreichen Lokalen und Kneipen sowie der Aussicht auf ein buntes, kulturelles Leben. Das aber hat seinen Preis.

Wie hoch der Mietpreis dort durchschnittlich ist, darüber gibt die Stadt keine Auskunft. Die Gründe: Datenschutz und eine fehlende Mietstatistik. Laut Mietspiegel 2019 gehört die KTV aber genau wie die Stadtteile Warnemünde und Stadtmitte zur besonderen Wohnlage in Rostock.

Hohe Mieten

Konkret bedeutet das: In der KTV werden höhere Mieten gezahlt als in einer guten Wohnlage an anderer Stelle – die durchschnittlich teuersten in ganz Rostock. Am preiswertesten sind hingegen die Mietwohnungen in den Stadtteilen Toitenwinkel, Dierkow-Neu und Schmarl. Der Lagebeurteilung liegen folgende Kriterien zugrunde: Bebauung, Infrastruktur, Verkehrsverbindung, Durchgrünung und Wohnbeeinträchtigung.

Mit ihrer Lage zwischen dem Hansaviertel und der Rostocker Stadtmitte ist die KTV nicht nur zentral. In unmittelbarer Nähe liegen auch noch einige Fakultäten der Universität, was das Viertel besonders für Studierende so interessant macht. Ihrem Namen verdankt die KTV dem westlichen Haupttor der Stadt – dem Kröpeliner Tor.

Früher war die Gegend vor allem als Arbeiterviertel bekannt. Erst 1990 wurden umfangreiche Sanierungen durchgeführt. Heute prägen Mehrfamilienhäuser und modernisierte Altbauten das Bild des Stadtteils. In ihnen leben nicht nur Studierende, sondern bevorzugt auch Paare und Singles. Doch wie viel zahlt man nun für eine Wohnung im Szeneviertel?

Bildergalerie: Eindrücke aus der Rostocker Fritz-Reuter-Straße

Zur Galerie Die Fritz-Reuter-Straße liegt mitten im Rostocker Szeneviertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Ihr Erscheinungsbild ist geprägt von Graffiti, Kneipen und Überresten der vergangenen Partynacht.

Konkrete Zahlen für die KTV gibt es im Wohnraumbericht 2019 der Rostocker Ostseesparkasse (Ospa). Nach dessen Angaben beträgt die Miete dort durchschnittlich 9,50 Euro pro Quadratmeter. Nur Höhe Düne (10,10 Euro pro Quadratmeter) und Warnemünde (10,60 Euro pro Quadratmeter) sind teurer. Zum Vergleich: In den Stadtteilen Toitenwinkel und Schmarl werden für einen Quadratmeter im Schnitt 5,60 Euro gezahlt – fast die Hälfte.

Wer lieber eine Wohnung kaufen statt mieten möchte, zahlt in der KTV im Schnitt 2600 Euro pro Quadratmeter. Für ein Haus werden sogar 2830 Euro pro Quadratmeter fällig.

OZ-Spezial: „Fritz-Reuter-Straße“ Dieser Beitrag ist Teil eines OZ-Spezials zur Fritz-Reuter-Straße in Rostock. Weitere Artikel über Bewohner, Geschichte und Besonderheiten der Hauptschlagader durch die KTV gibt es hier: www.ostsee-zeitung.de/fritz-reuter-strasse. Die Beiträge stammen von den OZ-Volontären Pauline Rabe, Juliane Schultz, Lena-Marie Walter und Flemming Goldbecher.

