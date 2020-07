Seit 88 Jahren lebt Evi Wiele in der Fritz-Reuter-Straße in Rostock. In ihrem Elternhaus ist sie geboren, später hat sie dort ihre eigene Familie gegründet. Mit ihrer Schwester berichtet sie über die Kindheit während des Zweiten Weltkrieges – und wie sich das Viertel seitdem verändert hat.

Evi Wiele (r.) lebt seit 88 Jahren in ihrem Haus in der Fritz-Reuter-Straße in Rostock. Gemeinsam mit ihrer jüngsten Schwester Karin Klohn spricht sie über das Leben in der Straße. Quelle: Lena-Marie Walter