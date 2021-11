Fritz Reuter Stuben - traditionell und modern

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Im Rostocker Adressbuch von 1939 sind die „Fritz Reuter Stuben“ bereits vermerkt. Das belegt ein historisches Dokument, das an einer Wand in der Gaststätte hängt. Die Anfänge der Gaststätte reichen noch weiter zurück, bis etwa in das Jahr 1880, schätzt Inhaber Alexander Schmidt. Damit dürfte diese Gastronomie eine der ältesten in Rostock sein. In der früher eher proletarisch geprägten Kröpeliner-Tor-Vorstadt waren die „Fritz Reuter Stuben“ eine beliebte Einkehrmöglichkeit. Die Kneipendichte war hoch im Viertel, das ist sie heute noch. Eine Tradition, die gleichzeitig verpflichtet und anspornt.

Anfang 2016 übernahm Alexander Schmidt die Gaststätte

Im Laufe der Jahrzehnte wechselten die Betreiber, der Name blieb. Nun hat Alexander Schmidt hier das Sagen. Der gelernte Koch stammt aus Lübz, kam dann beruflich herum und absolvierte von 2013 bis 2015 eine Ausbildung als Hotelbetriebswirt. Ende des Jahres 2015 bot sich für ihn die Gelegenheit, dieses traditionsreiche Restaurant zu übernehmen. „Damals musste alles ganz schnell gehen“ erinnert sich Schmidt. Anfang 2016 erfolgte die Übernahme der „Fritz Reuter Stuben“.

Gemischtes Publikum

Die Einrichtung „Fritz Reuter Stuben“ ist rustikal und gemütlich, viel Holz dominiert die Innenausstattung. „Für manche Gäste ist es das zweite Wohnzimmer“, sagt Alexander Schmidt, der viel Wert auf eine familiäre Atmosphäre legt. Das Publikum ist gemischt. „Wir haben Gäste aus der Generation 60 plus, aber auch junge Leute zwischen 20 und 40, die hier zum Beispiel ihren Geburtstag feiern“, erklärt Alexander Schmidt. Denn die KTV ist heute ein junges Viertel, das zeigt sich auch an den Gästen. Auch eine besondere Tradition der Älteren wird gepflegt: Eine Besonderheit ist der Stammtisch der Leitenden Ingenieure, deren Mitglieder sich hier seit DDR-Zeiten regelmäßig treffen.

Biergarten hinter dem Haus

Es geht dem Wirt nicht nur um Gastronomie, sondern auch um ein gepflegtes Miteinander. „Wir haben auch eine soziale Verantwortung, eine Begegnungsstätte zu sein“, sagt Alexander Schmidt. Bei ihm kehrten heute vor allem Familien und Freunde ein. Es gibt viele Anlässe. „Manche Gäste kommen vor einem Theaterbesuch zu uns“, erzählt Schmidt. „Und manche Ehepaare sagen: Lass uns mal wieder richtig schön essen gehen.“ Und das geht nicht nur drinnen: Wenn die Temperaturen steigen, wird für die Gäste der hinter dem Haus liegende Biergarten interessant. „Eine ruhige Oase mitten in der Stadt“, sagt Schmidt.

Traditionelle und moderne Küche

Für Alt und Jung ist auch das Speisenangebot ausgerichtet. In den „Fritz Reuter Stuben“ schafft man den Spagat zwischen traditioneller und moderner Küche. Wichtig ist die regionale Hausmannskost. Einerseits sind da Klassiker, wie Steak Strindberg, Eisbein, Schweineleber, Bauernfrühstück oder Steak au four. Auch mehrere „Reuterburger“ sind im Angebot. Andererseits hat man sich längst auf neuere Essgewohnheiten und dazugehörige kulinarische Vorlieben eingerichtet. Es gibt zum Beispiel auch veganen Gemüseburger oder Schafskäseburger. Auch auf persönliche Wünsche geht die Küche ein. „Wir können ein Bauernfrühstück auch vegan zubereiten“, erklärt Alexander Schmidt. Überhaupt ist man in seiner Küche flexibel und erfindungsreich. Schmidt kennt sich als gelernter Koch bestens aus, wie laktose- oder glutenfreie Speisen zubereitet werden.

Auch Catering ist möglich

Neben dem „normalen“ Gaststättenbetrieb hat Alexander Schmidt als zweites wirtschaftliches Standbein das Catering etabliert. Außer-Haus-Lieferungen gibt es zu den üblichen Anlässen für Familienfeiern: Hochzeit, Jugendweihe oder Taufe, ganz klassisch. „Rostock.Catering“ heißt die Marke, die bei den „Fritz Reuter Stuben“ dafür etabliert wurde. Ab zehn Personen geht’s los mit der Lieferung.

Gutes Betriebsklima

Auch hinter dem Tresen herrscht übrigens ein gutes Betriebsklima, das ist dem Chef wichtig. Im 12-köpfigen Tram herrscht Arbeitsteilung, jeder macht das, was auf dem Dienstplan steht, mit Freude. Übrigens sucht Alexander Schmidt gerade eine Kellnerin oder einen Kellner in Vollzeit. So wird die gastronomische Tradition am angestammten Ort in der Fritz-Reuter-Straße 17 fortgesetzt. Die „Fritz Reuter Stuben“ sind längst im 21. Jahrhundert angekommen.

Infos und Öffnungszeiten Adresse: Fritz Reuter Stuben, Fritz-Reuter-Straße 17, 18057 Rostock. Kontakt: Telefon 0381/200 38 88, E-Mail: info@fritzreuterstuben-rostock.de. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag von 17 bis 22 Uhr, am Dienstag ist Ruhetag. Besonderheiten: Uriges und gemütliches Ambiente, idyllisch gelegener Biergarten auf der Rückseite des Hauses, Speisen werden auch vegetarisch und vegan angeboten, auf Wunsch mit Rücksicht auf Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten der Gäste zubereitet. Generell ist auch Catering möglich: www.rostock.catering, Kontakt: Tel. 0381/29 64 47 77 oder E-Mail: meinefeier@rostock.catering Kennen Sie eine Rostocker Traditionskneipe mit spannender Geschichte, die es verdient, vorgestellt zu werden? Dann schreiben Sie uns unter oz-reporter@ostsee-zeitung.de.

Von Thorsten Czarkowski