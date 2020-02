Frontm3n begeistern mit Hollies-, Sweet- und 10cc-Hits in Rostock

Rostock

Man nehme die Welthits von drei Rockbands der 70er und 80er Jahre und deren Sänger. Dazu drei Akustik-Gitarren und eine Bühne in einer Kirche – fertig ist das Konzept, das die „ Frontm3n“ vor ein paar Jahren für sich entdeckt haben. Am Sonnabend sind Peter Howarth (Hollies), Pete Lincoln (früher The Sweet) und Mick Wilson (früher 110cc) vor 500 Besuchern in der Nikolaikirche aufgetreten.

Die drei waren und sind die Frontsänger ihrer jeweiligen Bands gewesen – wenn auch nicht die originalen, so doch zumindest die, mit denen die Bands seit Jahrzehnten live aufgetreten sind. So war der Bandname schnell gefunden: Frontmen. Und weil sie zu dritt sind, ersetzten sie das e durch eine 3.

Bekannte Hits und eigene Nummern

Und so beginnt der Akustik-Abend in Rostock mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Howarth eröffnet mit der Hollies-Nummer „I can‘t let go“, Lincoln singt die Sweet-Hits „Poppa Joe“ und „Co-Co“ als Medley und Wilson komplettiert mit „Things we do for Love“ von 10cc, bevor die Frontm3n ihre erste eigene Nummer im Programm platzieren. „Open up“ erntet viel Applaus und Peter Howarth erklärt: „Immer, wenn wir eine Frontm3n-Nummer spielen, packen wir sie wie den Belag eines Sandwiches zwischen zwei große Hits, die ihr alle kennt!“ Es folgt eine wunderschöne Unplugged-Version von „Love is like Oxygen“ (Sweet).

Rückkehr nach Rostock im Januar

Doch das Trio ist nicht nur auf die großen Hits der drei erwähnten Bands reduziert. Auch andere große Künstler stehen in Zusammenhang mit den drei Sängern. So spielte Peter Howarth einst im Londoner West-End die Hauptrolle in einem Musical über Roy Orbison, so dass es auch dessen „You got it“ nach Rostock schafft.

„Oh, pretty Woman“ klingt nur ganz kurz an, dann brechen die Sänger ab. „Den können wir heute nicht spielen, denn den haben wir nächstes Jahr erst im Programm, wenn wir im Januar wieder nach Rostock kommen“, sagt Howarth und alle lachen. Die drei sind Briten. Und das zeigt sich in diesem ganz speziellen Humor, den sie in ihren Moderationen mit Augenzwinkern präsentieren. Wiederkehrendes Element ist dabei die Anspielung auf ihr eigenes Alter, denn immer wieder beginnen die Erzählungen mit „Before you were born“ (englisch: Bevor ihr geboren wurdet.)

Gemeinsam in der Begleitband von Cliff Richard

Kennengelernt haben sich die drei übrigens vor 25 Jahren zu einer Zeit, als sie gemeinsam in der Begleitband Cliff Richards spielten. Klar, dass auch dessen große Erfolge eine Rolle spielen. Für „Some People“ übernimmt Lincoln die Keyboards und Wilson die Percussions. Und schließlich hängt sich Pete Lincoln eine E-Gitarre um und deutet zumindest an, aus welcher musikalischen Ecke viele der hier aufgeführten Hits kommen. Mit „Rubber Bullet“ ( 10cc) geht es schließlich in die Pause.

Musik aus der Jugend

Manuela Franke aus Stadtmitte kennt die Musik aus ihrer Jugend. „Mir gefällt es super, aber ich hoffe, es wird noch rockiger“, sagt die 62-Jährige. „Es ist toll, dass sie auch eigene Songs spielen.“ Dorit und Reinhard Bruchmüller sind für den Konzertabend extra aus Magdeburg angereist. „Das sind die Bands unserer Jugend“, sagt die 61-Jährige. Ihr Mann nickt. „Ich bin eher Fan von 10cc, meine Frau von den anderen beiden Bands“, sagt der 64-Jährige. „Aber heute könnte ich gar nicht sagen, wer von den Dreien mir besser gefällt - die passen gut zusammen“, sagt die Magdeburgerin. Auch Susanne Thal aus der Kröpeliner-Tor-Vorstadt ist begeistert. „Ich habe mir viele Highlights für dieses Jahr rausgesucht und das ist eins“, sagt die 45-Jährige. „Die Akustik in der Kirche ist nochmal was ganz Besonderes.“

Abschied mit „Dreadlock Holiday“ und „Ballroom Blitz“

Jetzt kommen die großen Mitsing-Hits. „Bus Stop“ (Hollies), „Fox on the Run“ (Sweet) und „Good Morning Judge“ ( 10cc) eröffnen die zweite Hälfte, bevor jeder der Sänger seinen eigenen Bühnenmoment bekommt. Hier gibt es mit „Girls, Girls, Girls“ einen Verweis auf Sailor, die Band, in der Pete Lincoln sang, bevor er 2006 zu The Sweet stieß. Von Mick Wilson ist „Donna“ zu hören und Peter Howarth liefert mit „He ain‘t heavy, he‘s my Brother“ einen Gänsehautmoment des Abends.

Mit den ganz großen Nummern, wie „Ballroom Blitz“ (Sweet), „The Air that I breathe“ (Hollies), „I‘m not in Love“ und natürlich „Dreadlock Holiday“ ( 10cc) endet ein Abend voller Welthits in akustischem Gewand. Die Frontm3n haben sich einmal mehr als Botschafter ihrer ursprünglichen Bands bewiesen. Und zumindest Peter Howarth und seine Hollies geben sich in diesem Jahr noch einmal in Rostock die Ehre: am 27. Mai in der Stadthalle.

Von Ove Arscholl und Katharina Ahlers