Rostock

Sie spielen große Hits der 70er- und 80er-Jahre mit Akustik-Gitarren und nennen sich die „ Frontm3n“. Pete Lincoln und Mick Wilson waren Frontsänger von The Sweet und 10cc. Peter Howarth ist der aktuelle Sänger der Hollies. Vor zwei Jahren haben sie sich zusammengetan, um ebendieses Akustikprojekt ins Leben zu rufen, und haben inzwischen auch eigenes, neues Material. Am 15. Februar treten sie erstmals in Rostock auf, einen Tag vorher in Neubrandenburg. Pete Lincoln hat mit dem OZelot über die junge Band aus alten Hasen gesprochen.

Wann und wie habt ihr drei euch kennengelernt?

Das war vor 25 Jahren, als wir gemeinsam in der Band von Cliff Richard gesungen haben. Wir waren alle drei weltweit mit Cliff auf Tour, sind so Freunde geworden und sind dann unserer Wege gegangen. Aber wir haben immer Kontakt gehalten. Und das Bizarre ist, dass wir unabhängig voneinander im Laufe der Jahre die Frontsänger von drei legendären britischen Bands geworden sind – Mick Wilson bei 10cc, Peter Howarth bei den Hollies und ich bei The Sweet. Und in dieser Zeit sind wir uns dann immer mal wieder bei Konzerten oder Festivals über den Weg gelaufen. Und jedes Mal haben wir immer gesagt, wir müssten uns mal wieder zusammenfinden und was gemeinsam machen. Und nun sind wir da.

Peter Howarth, Pete Lincoln und Mick Wilson (v. l.) Frontm3n War es von Anfang an der Plan, Akustik-Versionen zu spielen?

Na ja – man kannte uns ja im Prinzip durch die Hits unserer Bands. Aber natürlich konnten wir die nicht einfach nachspielen. Damit wäre man denen vielleicht auch auf die Füße getreten. Wir brauchten etwas anderes. Und wenn wir solo unterwegs waren, hatten wir auch manchmal schon Akustikversionen gespielt. Und diese Hits sind ja alle tolle Lieder. Und sie funktionieren auch, wenn man die ganze Produktion weglässt und sie auf den Entstehungsprozess zurückholt, denn sicher sind sie alle irgendwann mal mit einer Gitarre auf dem Schoß entstanden.

Waren auch andere Band-Mitglieder im Gespräch? Oder wart es immer ihr drei?

Es gibt jemanden, der mal zu mir gesagt hat, er würde auch mitmachen – auch ein Frontmann, aber ich sage seinen Namen jetzt nicht. Aber vielleicht taucht er eines Tages mal als Gast auf. Also, das Projekt ist ausbaufähig. Wir haben auch hin und wieder den deutsch-italienischen Sänger Nevio Passaro dabei und auch Eric Martin von Mr. Big, der ein Freund von mir ist. Aber die ursprüngliche Idee hatten wir drei.

Die meisten Sweet-, Hollies- und 10cc-Hits sind entstanden, bevor ihr jeweils Mitglieder der Bands geworden seid. Wie sucht ihr das Material aus, das ihr aufführt?

Na ja, die suchen sich irgendwie von selbst aus, weil es einfach so große Hits sind. Die Herausforderung ist, zu entscheiden, was wir weglassen. Gucken wir uns The Sweet an: Natürlich müssen wir „Fox on the Run“ spielen und auch „Ballroom Blitz“. Aber wir haben auch eine wunderbare Akustikversion von „Love is like Oxygene“ und arbeiten gerade an einer schönen Variante von „Wig Wam Bam“ mit einer Mandoline. Wir haben viele Ideen. Von den Hollies müssen natürlich „He ain’t heavy ...“ und „The Air that I breathe“ dabei sein. Und „Dreadlock Holiday“ und „I’m not in Love“ von 10cc. Das sind nicht zwangsläufig unsere Lieblingsstücke, aber es sind alles gute Lieder, die die Leute kennen und lieben. Und das Schöne am Frontm3n-Konzept ist, dass es uns eine Plattform gibt, um auch eigenes Originalmaterial zu platzieren. Auf unserem Album „All for one“ haben wir ja auch sechs neue Stücke drauf. Und ein paar davon spielen wir auch live und die kommen gut an, denn sie fügen sich prima in unser Programm ein. Sie haben auch unsere Stimmen und die gleiche Art von Arrangements.

War das euer Plan, auch eigene Songs zu machen?

Ja, ein bisschen. Wir alle hatten Solo-Alben, waren alle kreativ. Aber wenn ich momentan einen Song schreibe, dann verwende ich ihn lieber für die Frontm3n als für mich selbst, denn so erreiche ich mehr Leute. Unsere Konzerte kommen gut an und wir werden auch im Radio gespielt. Die Radiostationen mögen uns, denn wir kommen einfach mit drei Gitarren und können direkt im Studio live spielen. Wir sind sehr anpassungsfähig – auch fürs Fernsehen. Nicht jede Band kann einfach so kommen und loslegen.

Wie kommen die Frontm3n bei euren ursprünglichen Bands an?

Bei The Sweet war es so, dass Andy Scott vor einigen Jahren zu mir sagte, dass er ein bisschen kürzertreten wolle. Aber ich bin ja jünger als Andy und brauchte dann Alternativen. Und dann kamen die Frontm3n und es lief wirklich gut. Wir haben angefangen vor 80 Leuten in Hamburg. Inzwischen spielen wir vor mehr als 600. Und es wurde irgendwann schwieriger, die Frontm3n-Termine mit den Sweet-Terminen zu koordinieren. Und nach zwölf Jahren habe ich dann gesagt, dass ich bei Sweet aufhöre. Das war für alle okay, The Sweet sind noch da, sie haben Ersatz und sind weiter gut im Geschäft – und wir sind Freunde geblieben. Und Peter singt ja auch noch immer bei den Hollies. Dort klappt es wohl mit den Terminen. Sie planen sehr langfristig. Bei The Sweet ging vieles sehr spontan.

Pete Lincoln bei einem Auftritt mit The Sweet im Mai 2019 im Rostocker Moya. Ove Arscholl Und abgesehen vom Zeitplan? Wie kommen die Frontm3n an?

Na, da kann ich nur für mich selbst sprechen. Andy Scott hat mich sehr unterstützt. Auf unserer letzten gemeinsamen Tour hat er mich immer herzlich auf der Bühne verabschiedet und immer Werbung für die Frontm3n gemacht. Und wir sind ja auch Botschafter für unsere alten Bands. Wo immer wir auftauchen, werden wir gefragt, was mit den Bands los ist. Das interessiert die Leute. 10cc und die Hollies haben in den letzten Jahren kaum was in Deutschland unternommen – aber jetzt tun sie es. Ich stelle mir gern vor, dass das auch was mit uns Frontm3n zu tun hat.

Die neue Tour heißt „Up close“ – was ist da zu erwarten?

Das ganze Konzept ist ja die Akustik-Performance in einem gemütlichen Rahmen. Wir haben eine hübsche Bühne, eine Menge Spaß und Humor auf der Bühne. Unsere Freundschaft ist sehr stark und auch unser Humor ist ähnlich. Und deswegen hat die Show auch dieses Spaß-Element. Und es gibt natürlich tolle Musik. Wir haben auch ein paar Songs von Cliff Richard im Programm, wie „Carrie“ oder „Some People“, was ja ein großer Hit in Deutschland war. Also, es ist ein hübscher kleiner Mix von Rock’n’Roll und Balladen und hinterher treffen wir uns immer mit den Leuten am Fanartikelstand, geben Autogramme oder plaudern einfach nur. Da erfahren wir immer tolle Dinge. Die Leute verbinden so viele Dinge mit den Songs, ob es nun der erste Kuss oder sogar eine Hochzeit war. Es macht einfach Spaß. Wir können aus so vielen Songs wählen – wir könnten drei oder vier Stunden lang spielen. (lacht) Aber wir spielen gute zwei Stunden, mit einer Pause in der Mitte.

Was ist eure Verbindung zu Roy Orbison?

In den 90ern hat Peter Howarth die Hauptrolle in einem biografischen Musical über Roy Orbison gespielt. Das wurde ein paar Jahre lang im Picadilly Theater in London aufgeführt und Peter hat diese tollen Roy-Orbison-Titel jede Nacht gesungen – sie sind also in sein Gehirn tätowiert. Bevor ich zu The Sweet kam, war ich ja Sänger bei Sailor. Und jeder von uns macht in der Frontm3n-Show einen kleinen Solo-Teil. Da singe ich natürlich auch ein paar Sailor-Songs, wie „Girls, Girls, Girls“ und „Glass of Champagne“ – und Peter singt eben auch ein paar Orbison-Nummern.

Hast du eine persönliche Verbindung nach Deutschland?

Tatsächlich war ich lange auf Tour hier. Beim ersten Mal war ich noch in der Band von Shakin’ Stevens. Und davor hatte ich meine erste Freundin hier in Deutschland. Ich war in so einem internationalen Austauschprogramm, als ich 16 war. Und meine damalige Freundin kam aus Hamburg. Also verliebte ich mich auch in Hamburg.

Da müsste dein Deutsch doch perfekt sein?

Ach na ja, ich verstehe eine Menge, aber ich kann es nicht sprechen. Ich bin der typische faule englisch sprechende Mensch, der einfach überall auf der Welt erwartet, dass die Leute seine Sprache können. (lacht) Aber ich habe eine lange Liebesaffäre mit Deutschland und komme sehr gern her. Und Mick und Peter lernen es auch zu lieben, weil die Leute so begeistert von unseren Auftritten sind.

Hast du musikalische Vorbilder?

Oha, jede Menge. Ich spiele Gitarre, also liebe ich natürlich viele Gitarristen. Aber ich bin auch Songwriter. Da gibt es so viele tolle Musiker, die ich nennen möchte – etwa Paul McCartney, John Lennon, Brian Wilson, Mick Jagger, Keith Richards, James Taylor, Carole King, Joni Mitchell, Bonnie Raitt, Dusty Springfield. Robben Ford ist einer meiner Lieblingsgitarristen.

Was war denn die erste Platte, die du je gekauft hast?

Also, die erste Platte, die ich als Kind mal bekommen hatte, war eine Dusty-Springfield-Platte. Die hieß „ Island of Dreams“. Und als ich dann so sieben oder acht Jahre alt war, bekam ich all diese Beatles-EPs, wo immer vier Titel drauf waren. Ich hatte „Please please me“, „Twist and Shout“ und „All my Loving“. Ich glaube, das erste Album, das ich dann bekam, war „A hard Day’s Night“. Danach bekam ich noch „Revolver“ und ein paar andere Beatles-Alben. Aber ich glaube, die erste Platte, die ich wirklich von meinem eigenen Geld gekauft habe, das muss dann „Abbey Road“ gewesen sein.

Und wie geht es nach der Tour mit den Frontm3n weiter?

Die Tour wird jetzt aufgezeichnet – eine DVD wird es dann im Juli geben. Und dann arbeiten wir an einem neuen Album, das im Januar 2021 erscheinen wird.

Konzerttickets bei der OSTSEE-ZEITUNG Tickets für das Konzert der Frontm3n am 15. Februar 2020 in der Nikolaikirche Rostock gibt es für 58,50 Euro in allen Service-Centern der OSTSEE-ZEITUNG. Für das Konzert einen Tag vorher in der Konzertkirche Neubrandenburg gibt es noch Restkarten für 41,15 Euro.

Von Ove Arscholl