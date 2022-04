Rostock

Die Buga-Planungen stocken, für die neue Eis- und Schwimmhalle wird weiter ein Standort gesucht und an einer neuen Vorpommernbrücke arbeitet die Stadt noch nicht mal. Aber es gibt auch guten Nachrichten aus Rostock: Zumindest ein Großprojekt kommt nach OZ-Informationen sogar schneller voran als bisher geplant. Schon 2025 – und damit vor der Buga – soll die neue Sport-Arena in der Hansestadt eröffnet werden.

„Wir liegen bei den Planungen sogar drei, vier Monate vor dem Zeitplan“, sagt Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der Ostseesparkasse. Die größte Bank des Landes will zwischen Hauptbahnhof und Stadthalle nicht nur die Arena, sondern auch ein Hochhaus und eine riesige Parkgarage bauen. Wie das Riesenvorhaben am sogenannten Kesselbornpark eines Tages aussehen könnte – dazu gibt es neue Entwürfe und Ansichten.

Selbst die Dächer werden grün

„An der Gestaltung des Parkhauses arbeiten wir noch“, sagt Ospa-Chef Pannwitt. „Das ist noch nicht die endgültige Version“, betont er. Aber was auf den ersten Blick auffällt: Grün wird der neue Kesselbornpark. Richtig grün. Das Dach der geplanten Arena und auch das des Parkhauses sollen bepflanzt werden – und die Dächer sollen Sonnenstrom liefern. Auch an den Fassaden kann sich die Sparkasse Pflanzen vorstellen, Leben statt nacktem Beton.

Damit die Parkgarage nicht allzu dominant wirkt, stellen sich die Ospa-Planer einen Gebäuderiegel als „Sichtschutz“ vor dem Parkhaus vor. „Möglicherweise könnte dort auch eine Kita einziehen“, sagt Pannwitt. Aber über diese Fragen werde derzeit noch gesprochen.

Auf der Fläche zwischen den Bahngleisen und der Stadthalle plant die Ostseesparkasse den Bau eines neuen Hochhauses und einer Sportarena. Quelle: Andreas Meyer

Direkt am Südring sind das Hoch- und ein Bürohaus geplant. Ebenfalls mit begrünten Dächern und Dachterrassen hoch über der Südstadt. Zwischen Parkhaus und dem neuen „Wolkenkratzer“ ist ein zentraler Platz vorgesehen, daneben ein Park mit Bäumen und Spielplatz. „Uns ist Nachhaltigkeit in jedem Aspekt total wichtig – was das Grün angeht, die künftige Energieversorger und auch beim Thema Verkehr“, sagt Pannwitt. Die Stadt wünscht sich für den Kesselbornpark auch einen „Mobil-Punkt“. Also einen Ort, an dem sich die Rostocker Last- und E-Fahrräder, aber auch Autos leihen können.

Sportler warten auf Neubau

Schon jetzt ist das Interesse an dem Großprojekt riesig. Vor allem bei Rostocks Profi-Sportteams. In der Stadthalle – bisher der einzigen Arena der Stadt, in der die Seawolves-Basketballer und die Handballer des HC Empor vor mehreren Tausend Zuschauern spielen können – gab es zuletzt Streit um die Hallenzeiten. Beide Clubs beklagten, dass sie nicht ausreichend freie Tage für ihre Heimspiele bekommen würden. Petra Burmeister, Geschäftsführerin des stadteigenen Messe- und Stadthallenbetreibers „inRostock“, hatte das mit dem vollen Terminkalender der einzigen großen Arena der Region begründet.

Ospa-Vorstandmitglied Karsten Pannwitt sagt: „Die neue Arena wird echt toll!“ Quelle: Ostseesparkasse, Rostock

Kommt die neue Arena der Ospa, würde das für die Teams die Lage deutlich entspannen. „Die neue Halle wird echt toll“, verspricht Pannwitt. 3000 Zuschauer sollen darin Platz finden. Der Clou: „Wir prüfen gerade, ob wir einen innovativen Hallenboden einbauen können – einen LED-Boden.“ Der sei für viele Sportarten geeignet, müsse sich für Basketball oder Handball gewechselt werden. Denn: „Die Linien werden eingeblendet. Je nach Sportart.“ Wenn die 3000 Plätze bei einem besonderen Spiel nicht reichen, könnten die Teams gleich nebenan in der „alten“ Stadthalle antreten. „Wir planen auch eine Brücke zur Stadthalle – als direkt Verbindung.“ Offen ist noch, ob die „inRostock“ auch die neue Arena betreiben und vermarkten soll.

„Hotels stehen bei uns Schlange“

Doch nicht nur die Sportler stehen bei der Sparkasse Schlange. Ein Co-Working-Space für junge Unternehmen soll in eines der Gebäude einziehen, so viel steht fest. Auch „gewerbliches Wohnen“ ist geplant – und auch die Zentrale der Ospa selbst soll vom Vögenteich an den Südring ziehen. „Wir können uns vor Anfragen von Hotelbetreibern kaum retten, die im Cityhochhaus ein Hotel eröffnen wollen“, sagt Pannwitt. Auch große Unternehmen würden schon anfragen, ob sie Büros am Kesselbornpark mieten können. „Es gibt in Rostock einen großen Bedarf“, sagt der Bankchef.

Zu den Baukosten sagt Pannwitt indes nichts. Von um die 140 Millionen Euro war noch 2021 die Rede. „Die steigenden Baukosten gehen auch an uns nicht vorbei“, sagt Pannwitt mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen. „Wir sind gerade dabei, die Lage zu bewerten.“ Aber: Die Ospa habe frühzeitig mit Baufirmen gesprochen, um einen zügigen Baustart zu gewährleisten.

2026 soll alles fertig sein

Pannwitt rechnet damit, dass bis 2026 alle Bauten am Kesselbornpark stehen – und spricht von einer „guten Zusammenarbeit“ mit dem Rathaus. Federführend auf Ospa-Seite ist der ehemalige Buga-Planer des Rathauses, Matthias Horn. Er war vor einigen Monaten zur Bank gewechselt.

Auch das Rathaus macht Tempo: Noch in diesem Jahr soll die Bürgerschaft – möglicherweise auf einer Sondersitzung – den Bebauungsplan für das Areal absegnen. Zeitgleich, so Stadtsprecher Ulrich Kunze, könnten die Bauanträge gestellt werden. „Bis April 2023 wollen wir die Genehmigung abgearbeitet haben, im Juni dürften dann schon die Bagger rollen.“

Von Andreas Meyer