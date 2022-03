Rostock

Für die Versorgung hungriger Sportler sorgt Herbert Schmidt auf der Golfanlage in Warnemünde. Dort arbeitet er seit etwa anderthalb Jahren, wie er sagt. Es gefalle ihm gut dort – ob in kleinem Rahmen am Bratwurstgrill mit Glühweinausschank oder bei größeren Veranstaltungen. Bis zu 300 Personen feiern manchmal auf der Anlage: Geburtstage, Hochzeiten und andere Jubiläen. Auf der Terrasse schmeißt Herbert Schmidt dann den Grill an und reicht Würste und Brötchen.

Ganz früher ist er zur See gefahren, zuletzt habe er in einer Kantine gearbeitet, sagt Schmidt. Er kennt sich also damit aus, Menschen zu verköstigen. Und er weiß, wie empfindlich die Bratwürste sind. „Ich packe sie nicht zu früh drauf, dann werden sie bloß trocken.“ Das könne er als gebürtiger Thüringer nicht verantworten. Denn die Bratwürste aus seiner Heimat sind schließlich weltberühmt.

Von Katrin Zimmer