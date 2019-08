Graal-Müritz

Das Ostseeheilbad Graal-Müritz schaut mittlerweile auf eine fast 700-jährige Geschichte zurück. Heute steht es mit seinen Reha-Kliniken und zahlreichen Pensionen, Ferienwohnungen und Hotels in ganz Deutschland für eine entspannte und heilsame Auszeit an der mecklenburgischen Ostseeküste. Doch wie ist es dazu gekommen?

Erstmals erwähnt wurde der Ort 1328 als Muritz, was man etwa mit „dem am Meer gelegenen“ übersetzen kann. Der Ortsteil Graal ist von einem wendischen Familiennamen geprägt. Joachim Weyrich, Leiter des Heimatmuseums in Graal-Müritz, sagt, dass wohl die ersten Siedler diesen Namen trugen und der Ortsteil vermutlich daher so benannt wurde.

Veränderungen durch das Badewesen

„Im Jahr 1820 ging es in Graal-Müritz mit dem Badewesen los“, sagt Weyrich. Dies habe die Weichen für die Entwicklung und Veränderungen zu einem Heilbad gestellt. Nach und nach wurden zahlreiche Pensionen, Hotels und Kliniken errichtet, die teilweise heute noch stehen.

Bis 1938 gab es noch zwei einzelne Dörfer – Graal und Müritz. Doch innerhalb des NS-Regimes wurden die beiden Orte zusammengelegt und so zeugt der heutige Name von der geteilten Geschichte. Die Einwohner würden sich bis heute noch gegenseitig aufziehen, sagt Weyrich. „Von der damaligen Rivalität ist aber nichts mehr zu spüren. Das sind nur noch Späße“, sagt Heimatforscher Joachim Weyrich.

