Warnemünde

Nachdem 1821 im damaligen Fischerdorf Warnemünde der touristische Badebetrieb begann, wurde der Küstenort mehr und mehr zum Seebad. Seitdem hat Warnemünde architektonisch aufgerüstet. Bereits im Jahr 1897 wurde der charakteristische Leuchtturm gebaut, 1968 folgte mit dem neuen Teepott – er wurde auf den Grundmauern seiner Vorgänger errichtet – der heutige Nachbar des Leuchtfeuergebäudes. Schon kurz darauf entstand das Hotel Neptun, das im Sommer 1971 eröffnet wurde.

Veränderungen des Seebades in Bildern

Auch der Strand hat sich verändert. War er um 1900 kaum breiter als der Strand im heutigen Kühlungsborn, blieb und bleibt vor der Westmole immer mehr Sand liegen. So ist der Strand zu dem breitesten Sandstrand an der deutschen Ostseeküste gewachsen – derzeit sind es rund 150 Meter in Höhe des Leuchtturms. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde dieser Strand immer beliebter und zog nicht nur Touristen, sondern auch berühmte Persönlichkeiten, wie den Architekten Walter Butzek oder die Kelly-Family, in ihren Bann.

Anhand von Archivmaterial und Aufnahmen aus den drei „Rostock-Alben“, die der Hinstorff-Verlag zur Verfügung gestellt hat, kann man gut nachvollziehen, wie sich der Ort verändert hat.

Moritz Naumann