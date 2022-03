Rostock

Passanten genießen das sonnige Wetter am Freitagnachmittag in der Rostocker Innenstadt. Nur noch wenige Tage, dann ist offizieller Frühlingsbeginn. Die OZ hat sich auf den Weg in die kunterbunten Blumenläden gemacht. Passanten haben verraten, was ihre Lieblingsblumen sind und warum die Vorfreude auf den Frühling so groß ist.

Zur Galerie Blumen symbolisieren Leben und Frühling bedeutet Neubeginn: Die OZ hat Passanten in der Rostocker Innenstadt gefragt, welche ihre Lieblingsblumen sind und warum sie sich so auf den Frühling freuen.

Von Julia Kaiser