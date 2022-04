Frühlingsfest lockt Hunderte in den Botanischen Garten in Rostock

Rostock

Eine intensiver Duft breitet sich aus, als Werner Brinckmann das sattgrüne Blatt zwischen seinen Fingern zerreibt. „Es riecht nach Knoblauch, nicht wahr“, sagt er und erntet ein zustimmendes Nicken der jungen Frau, die interessiert verfolgt, was der Rentner erklärt. Auf dem kleinen Tisch steht eine große Kiste voll mit Blättern der heimisch gewordenen Heilpflanze. Den Bärlauch, so Brinckmann, hätten sie gerade frisch gepflückt, hinten im Buchenwald im Botanischen Garten. Den steuerten am Sonntag Hunderte Menschen an, zum Fühlingsfest.

Zahl der Besucher und Patenschaften in Pandemie gestiegen

Es sei nach zwei Jahren Pandemie die erste große Veranstaltung, die dort wieder stattfände, sagte Dethardt Götze, Kustos des Botanischen Gartens. Um die 1000 Besucher würden kommen, schätzte er, so wie in früheren Jahren. Und schon am sonnigen Vormittag fanden zahlreiche junge Familien und Senioren den Weg in die Einrichtung der Universität Rostock.

Zahlreiche Besucher steuerten am Sonntag zum Frühlingsfest den Botanischen Garten der Universität Rostock an. Quelle: Katrin Zimmer

Sowieso seien die Besucherzahlen in der Corona-Zeit gestiegen, so Götze, auf etwa 50 000 im Jahr. „Viele haben den Botanischen Garten für sich entdeckt oder wiederentdeckt. Auch die Zahl der Pflanzen-Patenschaften hat sich verdreifacht.“ Damit seien es nun 90 laufende Verbindungen. Weil der Eintritt kostenfrei ist, freue er sich auch immer über kleinere Spenden.

Die sammelten Werner Brinckmann und seine Mitstreiter auch am Sonntag beim Frühlingsfest – im Gegenzug für eine handvoll Bärlauch, ein Tütchen Saatgut oder einfach so. Seit zwölf Jahren sei er Mitglied im „Freundeskreis Botanischer Garten Rostock“, einem Förderverein für die Einrichtung.

Bei größeren Veranstaltungen sind die derzeit 70 Mitglieder stets zur Stelle, um diese zu einem Erfolg zu machen. „Ich mache das einfach sehr, sehr gerne“, so der Rentner, der auch den 8. Plattdütsch-Bäukerdag organisiert, der am 29. Mai im Botanischen Garten stattfinden wird.

Sukkulenten brauchen ein neuen Gewächshaus

Auch der soll wieder viele Besucher anziehen, die das Plattdeutsche ebenso schätzen wie die naturwissenschaftliche Bildungseinrichtung der Universität Rostock. Die sorgt sich zurzeit vor allem um ihre Sukkulenten, denn die brauchen dringend eine neue Heimat. Bisher sind sie in einem Teil des Loki-Schmidt-Gewächshauses am Eingang untergebracht. Doch das ist nicht optimal für die hitzeliebenden Kakteen und sollte eigentlich nur eine Übergangslösung sein.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn schon zur Fertigstellung des Loki-Schmidt-Gewächshauses vor 13 Jahren war auf der Freifläche daneben ein weiteres Glashaus geplant. Das für die Universität und ihre Einrichtungen zuständige Bildungsministerium in Schwerin habe laut Götze auch seine Zustimmung erteilt und signalisiert, die Kosten zu tragen – etwas weniger als eine Million Euro würden das wohl werden.

Auf der Freifläche neben dem Loki-Schmidt-Gewächshaus im Botanischen Garten der Universität Rostock soll ein Neubau für die Sukkulenten entstehen. Quelle: Katrin Zimmer

Doch müsse der Botanische Garten noch hinter anderen Großprojekten der Universität anstehen, wie dem Bau des Ulmicums, dem neuen Hauptquartier der Philosophischen Fakultät in der Ulmenstraße. Dabei läuft den Sukkulenten die Zeit davon. „Wir haben bereits fast drei Viertel unserer Arten verloren“, bilanziert der Kustos des Botanischen Gartens. Der Neubau müsse also bald kommen.

Von Katrin Zimmer