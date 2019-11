Frühlingshaftes Wetter sorgt für volle Läden am verkaufsoffenen Sonntag

Rostock

Kleine Konjunkturspritze für Drehorgelspieler Zoltan Schwarz: Dank verkaufsoffenem Sonntag flanierten an diesem Wochenende deutlich mehr Leute durch die Kröpeliner Straße als sonst. Der Musiker, ganz echter Geschäftsmann, würde sich über mehr Münze in seinem Beutel freuen. „Aber das Geld ist ja überall knapp“, sagt der 65-jährige gebürtige Ungar.

Die Ersten kaufen Weihnachtsgeschenke

Gut liefen die Geschäfte am Sonntag aber ganz bestimmt in den Rostocker Straßencafés. Frühlingshaftes Wetter sorgte für volle Tische. Am Nachmittag war die Einkaufsmeile fast so voll wie an einem Sonnabend. „Das hat mich positiv überrascht“, Citymanager Peter Magdanz vom Rostocker Citykreis. Viele Leute waren in Kauflaune, andere bummelten nur einfach so und genossen die Sonne. Neben Bekleidung waren Adventskalender gefragt und die ersten Weihnachtsgeschenke.

Neue Motto für 2020 geplant

Mehrere Geschäfte boten Laternenbasteln für Kinder an, was laut Citykreis gut angenommen wurde. Für den verkaufsoffenen Sonntag wird jedes mal ein offizieller Anlass benötigt, an diesem Sonntag ging es um die Laterne-Gehen-Saison. Der nächste und letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres ist der erste Advent. Für den Herbst 2020 kann sich Magdanz ein neues Motto vorstellen, im Gespräch ist das Thema Erntedankfest, mit Beteiligung von Landwirten.

Von Gerald Kleine Wördemann