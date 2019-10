Rostock plant Europas modernstes Sicherheitszentrum See

Rostock

Nebenan werden die modernsten und bis dato saubersten Kreuzfahrtschiffe der Welt gebaut. Echte Luxusliner. Auf das Gelände der Feuerwache See in Groß Klein jedoch färbt dieser Glanz nicht ab. Im Gegenteil: Die ehemalige Wache 2 direkt an der Warnow ist marode. Und das sieht ein jeder.

„Eine Grundinstandsetzung ist erforderlich“, heißt es von Stadtsprecher Ulrich Kunze im besten Behördendeutsch. Und dafür hat der städtische Immobilien-Entwickler KOE auch längst einen Plan: Aus der alten Feuerwache soll Europas modernste Zentrale für Einsätze auf dem Meer, auf Schiffen und im Hafen werden – Rostocks neues Sicherheitszentrum See.

Feuerwehr-„Azubis“ ziehen um

Der Hof aus bröckelnden Betonplatten, von den Wänden des Gebäudes fällt der Putz, die Kai-Kanten müssten dringend saniert werden – und dennoch: Bei der Feuerwehr in Rostock geht nichts ohne den Altbau mit Blick auf den Seehafen.

Noch findet hier die Ausbildung Brandmeister, der künftigen Berufsfeuerwehrleute, statt. In den kommenden Wochen aber sollen Ausbilder und „Auszubildende“ in den Fischereihafen, in das ehemalige und inzwischen sanierte Brandlabor, umziehen. „Nur Teile der praktischen Ausbildung finden dann noch in Groß Klein statt“, sagt Kunze.

Neubau für 2021 geplant

Dennoch werde der Altbau gebraucht: Das Brandschutz- und Rettungsamt nutzt hier Büroräume, zudem lagert Ausrüstung für den Katastrophenschutz und für Pandemien, den Ausbruch großer Krankheitswellen. Auch das Löschboot der Berufsfeuerwehr liegt am Warnowufer. Und: Hier hat die Freiwillige Feuerwehr Groß Klein ihren Sitz.

Für die Ehrenamtler plant der KOE aber bereits einen Neubau auf dem Gelände. Baustart könnte bereits 2021 sein, sagt KOE-Chefin Sigrid Hecht. Auch der Altbau soll angefasst werden. Aus dem Rathaus heißt es, dass es noch keine Kostenschätzungen gibt und auch noch offen sei, ob die alte Wache saniert oder abgerissen und neu aufgebaut wird. Das hänge von der künftigen Nutzung und den Kosten ab, sagt Stadtsprecher Kunze. Nur so viel noch: „Der Neubau der Feuerwache im Nordosten Rostocks hat Priorität.“

Vier Behörden, eine Zentrale

Noch ist das Sicherheitszentrum nur eine Idee der Planer. Hinter den Kulissen laufen aber seit Monaten Gespräche – zwischen der Hansestadt, dem Land MV und auch dem Bund. Denn geht es nach den Vorstellungen des KOE, dann bündeln die Sicherheitsbehörden am Standort Groß Klein ihre Kräfte.

Kunze formuliert es so: „Aktuell werden verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für den Standort untersucht. Als eine Option wird dabei in Betracht gezogen, verschiedene Sicherheitsfunktionen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene an einem Standort zu vereinen.“ Im Klartext: Rostock verhandelt aktuell mit dem Zoll und der Bundespolizei (beides sind Bundesbehörden) sowie der Wasserschutzpolizei des Landes, ob man ein gemeinsames Zentrum aufbaut.

Hafen und Bundeswehr profitieren

„Vorteile könnten sich sowohl hinsichtlich der Aufgabenerledigung als auch hinsichtlich der Kosten ergeben. Die Gespräche hierzu laufen“, so Kunze. Nach OZ-Informationen wirbt Rostock damit, gemeinsam nicht nur das Gebäude, sondern auch Technik nutzen zu können. Zudem könnte eine Art gemeinsame Leitstelle für Einsätze auf See und im Hafen entstehen. Auch die Boote der Behörden sollen künftig gemeinsam in Groß Klein liegen (mit den Hafenschleppern) und von dort aus auch auslaufen.

Davon könnten der Hafen, aber auch die Bundeswehr profitieren: Denn der Hafen benötigt dringend Flächen. Wenn zum Beispiel der Zoll nach Groß Klein ziehe, würde im Seehafen Platz frei. Auch die Marine könnte Nutznießer sein: Denn nach OZ-Informationen haben die Streitkräfte ein Auge auf das Gelände und vor allem die Liegeplätze der Bundespolizeiinspektion See in Hohe Düne geworfen. Die Marine braucht zusätzlichen Platz an der Kai-Kante für ihre neuen Korvetten und für den geplanten Ausbau des Stützpunktes.

Gespräche laufen bereits

Noch halten sich die anderen Behörden aber zurück: „Wir sind in Gesprächen mit der Hansestadt. Aber noch gibt es nichts Spruchreifes“, sagt etwa Robert Stahlberg, der Sprecher der Landeswasserschutzpolizei. Es heißt aber, die Ordnungshüter des Landes zu See seien unglücklich mit ihrem bisherigen Standort im Stadthafen. Der sei zwar für Bürger gut zu erreichen, aber zu weit weg vom eigentlichen Einsatz- und Streifengebiet im Seehafen.

Auch Matthias Klotsch, Sprecher des Hauptzollamtes in Stralsund, bestätigt, dass die Hansestadt ihre Idee dem Zoll vorgestellt hat. Grund zum Handeln gäbe es für den Zoll derzeit nicht, aber man wolle den Vorstoß der Stadt prüfen. Ein neuer Standort für die beiden Zollboote in der Hansestadt werde unter „operativ-einsatztaktischen sowie wirtschaftlichen Gesichtspunkten“ bewertet.

Aus der für Rostock zuständigen Bundespolizeidirektion in Bad Bramstedt ( Schleswig-Holstein) heißt es zu Groß Klein und der Feuerwache See: „Sofern andere Sicherheitsbehörden an diesen Standort mit eigenen Vertretungen ziehen würden, könnten Synergieeffekte erzielt werden“, so Sprecher Torsten Tamm. Aber: Derzeit sei nicht geplant, die Hohe Düne aufzugeben.

Von Andreas Meyer