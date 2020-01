Fünf Gründe für einen Warnemünde-Besuch im Winter

Warnemünde

Dichtes Gedränge am Strand und im Ort, lange Schlangen an den Eis- oder Fischbuden: Im Sommer kann sich Warnemünde vor Besuchern kaum retten. Dabei hat das Ostseebad auch in der kühleren Jahreszeit einiges zu bieten. Die OSTSEE-ZEITUNG hat fünf Gründe gefunden, warum sich gerade jetzt ein Besuch lohnt – und das nicht nur für Touristen von außerhalb:

Ruhe pur und frische Luft

Ein Spaziergang am menschenleeren Strand pustet vor allem den Kopf frei. Quelle: Wüstneck/dpa

Zu kaum einer anderen Zeit im Jahr hat man den Warnemünder Strand und die Promenade so exklusiv für sich wie jetzt. Keine Touristenmassen, stattdessen Ruhe pur. Also, ab ans Meer und ganz tief durchatmen, auch oder gerade bei Schietwetter. Sich die ein oder andere steife Brise um die Nase wehen zu lassen, lohnt sich doppelt.

Der Seewind pustet den Kopf frei und ist damit herrlich entspannend und darüber hinaus auch heilsam: Die in der Ostseeluft enthaltenen Aerosole fördern eine tiefere Atmung, können Nasennebenhöhlenentzündungen lindern und sogar bei chronischer Bronchitis helfen.

Eisbaden in der Ostsee – oder in warmen Pools

Wem es aktuell in den Fluten der Ostsee zu kalt ist, der muss auf Badevergnügen dennoch nicht verzichten. Schließlich locken die großen Herbergen in Warnemündes erster Reihe mit ihren Pools: Ob im Hotel Neptun, im Aja-Resort oder im Strandhotel Hübner – die Wellnessbereiche bieten sogar Ostseeblick. Da fühlt es sich fast so an, als würde man im Meer schwimmen. Nur bei angenehmeren Temperaturen.

Ausgiebig Zeit fürs Museum

Christoph Wegner vom Heimatmuseum freut sich auf Besucher. Quelle: HRO

Im Sommer ist das Wetter oft viel zu schön, um die Zeit drinnen zu verbringen. Deshalb ist der Winter ideal für einen Museumsbesuch. Und davon gibt es in Warnemünde einige: Das Edvard-Munch-Haus, Am Strom 53, ist aktuell immer donnerstags bis sonntags, jeweils 12 bis 17 Uhr, geöffnet. Es ist eines der wenigen noch erhaltenen Fischerhäuser und widmet sich im Inneren dem berühmten norwegischen Maler, der insgesamt 18 Monate im Seebad weilte.

Das Heimatmuseum widmet sich der Warnemünder Geschichte und beleuchtet in der Dauerausstellung die Lebens- und Arbeitsweise der Bewohner des Seebades. Dazu kommen wechselnde Sonderausstellungen. Auch interessant ist die kleine Ausstellung im Informationszentrum der Seenotretter nahe des Leuchtturms, die über die Arbeit und Einsätze der Lebensretter informiert.

Denksport im Warmen

Beim Pubquiz laufen vor allem die Köpfe heiß. Quelle: Katharina Ahlers

Wer in der kalten Jahreszeit nicht immer Lust auf Outdoor-Aktivitäten hat, findet auch in Warnemünde viele Alternativen. Hoch hinaus geht es bei den „Felshelden“. Auf 540 Quadratmetern können Besucher kreuz und quer durch die Halle klettern: In der Boulderhalle gibt es verschiedene Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden.

Denksport gibt es jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat beim „Pubquiz“: Vom „Bunker“ aus wird es per Videostream live in zahlreiche Bars und Kneipen in der gesamten Stadt übertragen – unter anderem ins „Dock Inn“ und den Studentenclub Sumpf in Warnemünde. Teams mit maximal fünf Teilnehmern treten in fünf Rate-Runden mit insgesamt 50 Fragen gegeneinander an. Es warten Fragen zum Allgemeinwissen, zum aktuellen Nachrichtengeschehen sowie zur Musik. Außerdem gibt es eine Themenrunde und ein Bilderrätsel.

Frostiges Erlebniswochenende

Beim Wintervergnügen gibt es auch viele Reiter am Strand. Quelle: OVE ARSCHOLL

Langeweile in den Wintermonaten? Davon kann im Ostseebad keine Rede sein. Nach Silvester und Turmleuchten wird vom 7. bis zum 9. Februar das Warnemünder Wintervergnügen gefeiert. Drei Tage lang locken der Wintermarkt, eine Bummelmeile, ein Kinderkarussell, Kamelreiten und ein spektakuläres Drachenfest tausende Besucher an den Strand.

Während die einen das Treiben dick eingemummelt vom Lagerfeuer aus betrachten, stürzen sich andere wagemutig in die frostigen Fluten. Verkleidet als Schneemänner, Haie oder im Pyjama feiern die Rostocker Seehunde ihr Eisfasching – eine Tradition, die nicht nur lustig anzuschauen ist, sondern bereits seit vielen Jahren zu den Höhepunkten des Warnemünder Wintervergnügens zählt.

