Fünf Krätzefälle an Grundschule Schmarl: Krankheit breitet sich in Rostock aus

Ärzte schlagen Alarm. Die Hautkrankheit Skabies, besser bekannt als Krätze, ist wieder auf dem Vormarsch. Nun wurden auch an der Grundschule Schmarl fünf Fälle gemeldet, die unmittelbar nichts miteinander zu tun haben.

Die betroffenen Kinder müssen Zuhause bleiben. Sie dürfen erst wieder in die Schule, wenn sie wieder gesund sind, um eine weitere Verbreitung der Krankheit zu verhindern.

„Wir gehen sehr vorsichtig mit dem Thema um. Wir achten darauf, dass die Namen der Kinder in der Schule nicht bekannt werden, damit die Schüler nicht Opfer von Mobbing werden“, heißt es von der Schulleitung.

„Die Krankheit macht sich durch starken Juckreiz bemerkbar, da sich die winzig kleinen Milben unter der Haut Gänge graben“, sagt Dr. Kerstin Neuber, Leiterin der Abteilung Hygiene und Gesundheitsschutz im Rostocker Gesundheitsamt.

Zahlen haben sich zum Vorjahr verdreifacht

Im vergangenen Jahr hat das Amt in Rostock 145 Fälle erfasst. 2018 waren es dagegen nur 46 Einzelfälle. „Die Zahlen sind aber nicht repräsentativ, da es leider keine lückenlose Erfassung gibt. Sie erfolgt momentan nur zur Orientierung, um sich entwickelnde Trends zu erkennen“, erklärt Neuber. Außerdem sei nicht bekannt, inwiefern Ärzte oder Gemeinschaftseinrichtungen der Benachrichtigungspflicht beim Auftreten von Einzelfällen in Kindertagesstätten, Schulen und Pflegeeinrichtungen nachkommen. Denn meldepflichtig sind nur Häufungen in Gemeinschaftseinrichtungen.

Bereits im vergangenen Monat Januar wurden 25 Fälle erfasst. „ Skabies ist als Einzelerkrankung nicht meldepflichtig. Deshalb stehen keine bundesweit erhobenen Daten zur Verfügung. Zahlen aus Krankenhäusern, Gemeinschaftseinrichtungen oder die Verordnungshäufigkeit der entsprechenden Medikamente deuten aber auf eine Zunahme der Erkrankung seit etwa 2013 hin“, sagt Kai Gloyna, Biologe vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock.

Kinder und Jugendliche besonders häufig betroffen

Anke Herrmann, stellvertretende Landesvorsitzende des Berufsverbands der Dermatologen Quelle: HRO

„Es ist eine Katastrophe. Wir haben nahezu jeden Tag einen Verdacht oder eine Bestätigung von Krätze“, sagt Anke Herrmann, Hautärztin und stellvertretende Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen (BVD). Besonders Kinder und Jugendliche seien von der unangenehmen Hauterkrankung betroffen. Die Behandlung ist einfach, aber sie muss diszipliniert durchgeführt werden. Und: Es müssen alle Familienmitglieder behandelt werden. Das ist das Problem. „Viele Kinder leben heute in Patchworkfamilien oder mehreren Haushalten. Es werden dann oft nicht alle behandelt und die Milben übertragen sich wieder“, sagt Kerstin Neuber. Zudem ist es wichtig, dass die gesamte Kleidung sowie Bettwäsche und Kuscheltiere bei 60 Grad Celsius gewaschen werden.

Ansteckung erfolgt durch Hautkontakt

Die Betroffenen kommen mit extremem Juckreiz in die Praxis. Die Folge: heftiges Kratzen. Daher kommt auch der Begriff Krätze. Besonders nachts unter der warmen Bettdecke sei der Juckreiz am stärksten. „Dann wandern die Milbenmännchen zu den Weibchen“, erklärt Herrmann. Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch durch engen Kontakt: schmusen, Händchen halten, Geschlechtsverkehr. „Eine Übertragung setzt mindestens fünf Minuten Hautkontakt voraus“, erklärt Herrmann. Aber auch Menschen in Pflegeberufen sind besonders gefährdet. „Aber es sind alle Bevölkerungsgruppen betroffen“, sagt Herrmann.

Da die Haut von Kindern noch sehr dünn ist und sie noch besonders viel Hautkontakt mit der Familie haben, sind sie öfter betroffen als Erwachsene. Ansonsten graben sich die Milben gern in die Haut zwischen den Fingern und Zehen, unterhalb der Brust, in der Leistengegend oder im Intimbereich in die Haut. Die Krankheit ist weltweit verbreitet. „Weltweit gibt es Schätzungen zufolge um die 300 Millionen Erkrankte“, sagt Biologe Kai Gloyna.

Die starke Zunahme der Hautkrankheit können Wissenschaftler nicht erklären. Eine Vermutung von Neuber und Herrmann ist, dass die Mittel gegen Milben nicht zu 100 Prozent wirken. „Auf diesem Gebiet wird wenig Forschung betrieben. Und gegen einige Mittel sind die Milben vielleicht schon resistent“, sagt Neuber. Wichtig sei auch, dass sich an alle Anweisungen zur Bekämpfung der Milben gehalten wird. „Die Patienten müssen bei der Bekämpfung wirklich diszipliniert sein“, betont Herrmann. „Das Robert-Koch-Institut führt zu dieser Frage an, dass die lokale Häufigkeit der Skabies langjährigen Zyklen unterliegt, deren Ursachen unklar sind“, sagt Gloyna.

Von Stefanie Adomeit