Papendorf

Von Platz drei an die Gemeindespitze: der neue Papendorfer Bürgermeister heißt Jürgen Ahrens. Der Bewerber war im ersten Wahlgang mit nur rund einem Prozent weniger ganz knapp auf Platz drei gelandet und erst durch den Rückzug des Amtsinhabers und Zweitplatzierten Klaus Zeplien (Linke) in die Stichwahl eingezogen. Die gewann er dann aber gestern Abend mit 56,13 Prozent gegen Mike Wiedow (43,87), der im ersten Wahlgang Ende Mai vorn gelegen hatte. Von seinem Sieg erfuhr der neue Papendorfer Bürgermeister im Urlaub in Österreich.

Die vorläufigen Endergebnisse der Stichwahlen im Überblick Roggentin Wahlbeteiligung: 50,13 Prozent; Ergebnis: Henrik Holtz (Einzelbewerber/ 78,8 Prozent), Wilfried Dibbert (Einzelbewerber/ 21,2 Prozent) Elmenhorst/ Lichtenhagen Wahlbeteiligung: 52,82 Prozent; Uwe Barten (Einzelbewerber/86,84 Prozent), Karl-Heinz Meus ( CDU/13,16 Prozent) Stäbelow Wahlbeteiligung: 56,33 Prozent ; Hans-Werner Bull (Gemeinsam für die Gemeinde Stäbelow/50,46 Prozent), Eckart Rubner (Linke/49,54 Prozent) Papendorf Wahlbeteiligung: 54,82 Prozent; Jürgen Ahrens (Unabhängige Liste/ 56,13 Prozent), Mike Wiedow ( SPD/43,87 Prozent)

„Ich freue mich über das Wahlergebnis, da kamen unsere sachlichen Argumente anscheinend bei den Wählern an“, so Ahrens. Er habe zwar bisher keine Erfahrung in der Kommunalpolitik und betrete nun Neuland, wolle aber sein Bestes geben, die Baustellen in der Gemeinde abzuarbeiten – ob die Fertigstellung der Sporthalle, den neuen Kindergarten oder den Radweg zwischen Groß Stove und Biestow, um nur einige Beispiele zu nennen. „Mein Dank geht vor allem an die Wähler, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Aber auch an meine Unterstützer von der Unabhängigen Liste“, sagte Ahrens, der mit seiner Frau am Sonntagabend noch auf den Wahlsieg anstoßen wollte.

Riesiger Vorsprung für den Sieger in Elmenhorst

Das hat Uwe Barten gleich zweimal getan – in beiden Teilen der Gemeinde, für die er künftig als Bürgermeister zuständig ist. Mit 86,84 Prozent setzte sich der Einzelbewerber in Elmenhorst/ Lichtenhagen gegen Karl-Heinz Meus durch, der für die CDU zur Wahl angetreten war und 13,16 Prozent der Stimmen erhielt. „Ich bin überglücklich über das Ergebnis, es fehlte ja im ersten Wahlgang schon nicht viel zur absoluten Mehrheit“, so Barten am Sonntagabend.

„Jetzt heißt es natürlich, zu liefern und die Gemeinde weiterzuentwickeln – ob beim Ärztehaus, der Schule oder der Umgehungsstraße. Es gibt viel zu tun.“ Am 20. Juni wolle er ab 19 Uhr im Gemeindezentrum mit den Einwohnern zusammen feiern. „Ich wollte eigentlich am Freitag einladen, aber da spielt ja Hansa bei uns und da muss ich hin“, so der neue Bürgermeister, der als Hansa-Fan an diesem Abend zwei Herzen in seiner Brust schlagen spüren wird, wie er vermutet.

Karl-Heinz Meus war vom Wahlausgang nicht wirklich überrascht. „Ich gratuliere Uwe Barten zu diesem Ergebnis“, sagte er am Abend. Nun gelte es, sachbezogen im Interesse der Gemeinde weiter zu arbeiten. „Was die Themen angeht, die wichtig sind, waren wir ja nicht weit auseinander. Und ich bin gerne bereit für eine Kooperation“, sagte Meus, der als Gemeindevertreter für den Ort engagiert bleibt.

Knapper Wahlausgang in Stäbelow

„Knapper hätte das Ergebnis ja nicht ausfallen können“, kommentierte Hans-Werner Bull den Ausgang der Stichwahl in Stäbelow. Auf ihn als Amtsinhaber entfielen 50,46 Prozent der Stimmen, Konkurrent Eckart Rubner (Linke) erhielt 49,54 Prozent. „Das Ergebnis erleichtert mich und freut mich aber auch deshalb, weil Eckart Rubner einen fairen Wahlkampf gemacht hat und im Ort anerkannt ist. Umso mehr freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit ihm als Gemeindevertreter“, sagte Bull. Er wolle am Montag mit seiner Wählergruppe „Gemeinsam für die Gemeinde Stäbelow“ zusammensitzen und besprechen, wie es nun weitergeht. „Auf jeden Fall mit guter Sacharbeit“, kündigte der Wahlsieger an.

Henrik Holtz freut sich aufs Loslegen

Die Bürger aus Roggentin mussten von den vier Rostocker Umlandgemeinden am längsten auf das Ergebnis warten. Um 19.40 Uhr stand fest: Einzelbewerber Henrik Holtz folgt auf Erhard Bünger. Der Kösterbecker erreichte 894 Stimmen, Konkurrent Wilfried Dibbert nur 240. „Der erste Gedanke ist: Endlich ist es vorbei. Aber jetzt geht natürlich die Arbeit los“, sagte der 49-Jährige am Abend. Er freue sich schon auf die konstituierende Sitzung am 1. Juli und darauf, die Geschäfte aufzunehmen. „Es gibt einiges zu tun, vor allem, unsere Feuerwehr auf den notwendigen Stand der Technik zu bringen. Und finanziell sind wir ja noch in einigen Vorhaben der alten Gemeindevertretung gebunden“, so Holtz.

Das Wahlergebnis mache ihn nicht nur glücklich, sondern auch dankbar, dass so viele Menschen ihm das Vertrauen geschenkt hätten. „Ich habe 130 Stimmen dazu gewonnen und das stimmt mich sehr positiv“, sagte der Kösterbecker.

Tobias Priem siegt in Bartenshagen /Parkentin

In Bartenshagen/Parkentin setzte sich Tobias Priem durch. Der Kandidat der Wählergruppe Bartenshagen/Parkentin sicherte sich 363 Stimmen, sein Konkurrent Christoph Wagner von der Wählergruppe Gemeinschaft 2019 erhielt 350 Stimmen.

Die Ergebnisse der Stichwahlen im Landkreis sind vorläufig. In den kommenden Tagen müssen die Wahlausschüsse der Gemeinden diese noch bestätigen.

Claudia Labude-Gericke